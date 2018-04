Weekend di Pasqua e Pasquetta: sono stati migliaia i turisti per le vie di Asolo

ASOLO La macchina organizzativa ha funzionato: “Il boom di presenze che ha caratterizzato il weekend di Pasqua a Asolo, conferma un trend positivo a favore della macchina organizzativa messa a punto dal Comune di Asolo”, lo sostiene l’assessore al Turismo Pessetto Gerardo. "Un ringraziamento è doveroso alle operatrici dell'ufficio turistico, al gruppo di gestione del Museo Civico - Museo diffuso e agli agenti della Polizia Locale, per l'enorme lavoro fatto".

“Il test di Pasqua ci ha riservato indicazioni utili per i prossimi mesi - afferma il Sindaco Mauro Migliorini - Il ruolo che Asolo si è ritagliato come meta significativa tra le città d’arte, tra chi ama il turismo slow, conferma che il sistema rete con il territorio, è la scelta politica di sviluppo e sostegno turistico adeguata. In particolare oggi, viste le ristrettezze economiche degli enti locali, è fondamentale la sinergia tra enti pubblici, ma anche con i privati del settore".

Alcuni numeri:

Museo Civico: 300 visitatori.

Visite guidate tra i monumenti in Centro Storico: 650 partecipanti.

Torre Civica: 1.100 visitatori.

Ufficio Turistico: superati i 1.000 accessi.

Parcheggio a pagamento "Cipressina": 800 veicoli.

A questi dati turistici "tangibili", sono da aggiungersi le migliaia di persone che hanno percorso Asolo e le sue colline in bicicletta o a piedi, che confermano Asolo come meta di un turismo sostenibile, apprezzandone le bellezze naturali, la cultura e l'enogastronomia. Ma si è già pronti per domenica 8 aprile, dove ci sarà la prima edizione di ASOLO FIORITA (mostra mercato di primavera dedicata a fiori, piante e vita all'aria aperta) in Viale Tiziano a Casella d'Asolo; in Centro Storico il tradizionale MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, mentre al MAGLIO DI PAGNANO si festeggerà il 10° anniversario dell'inaugurazione, ricordando il Centenario della Grande Guerra, con documenti audio e video sull'attività dei recuperanti in Grappa e Tomba (il materiale che recuperavano veniva portato almaglio, per la loro trasformazione in attrezzi di pace), in compagnia di Gianni Secco.