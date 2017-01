Zero Branco, Preganziol e Mirano: tre feste in un weekend per il radicchio della Marca

ZERO BRANCO Il prossimo weekend i buongustai possono partire per un viaggio nella “capitali” del Radicchio di Treviso. Perché Zero Branco e Preganziol, nella provincia di Treviso e Mirano, in quella di Venezia, rappresentano alcune delle località di produzione storica del fiore d’inverno a Indicazione Geografica Protetta. In questi paesi, dove le campagne sono segnate dalle distese dedicate alla produzione dell’ortaggio, gioiello dell’ortofrutticolo italiano, il Radicchio Rosso di Treviso significa anche tradizione, storia, cultura locale. Per questo, in alcuni casi anche da mezzo secolo, la preziosa cicoria si celebra con feste di piazza che danno spazio ai piatti tipici della tradizione, ma anche alla solidarietà e alla illustrazione di un processo produttivo che da secoli si svolge ancora tutto manualmente. Torna con il 2017, l’11^ rassegna "Fiori d’Inverno", realizzata dall’Unpli e dalle Pro Loco del territorio, che da novembre ad aprile, offre 12 manifestazioni per celebrare e promuovere l’autentico Radicchio Rosso di Treviso, tre le feste proprio in questo fine settimana: appuntamenti ideali non solo per gustare prodotti genuini ma anche per acquistare direttamente dai produttori il meglio del vero radicchio IGP.

24^ MOSTRA DEL RADICCHIO IGP a ZERO BRANCO dal 13 al 15 e dai 19 al 22 gennaio 2017

Per i numerosi produttori dell’area è il momento atteso della festa di Zero Branco che apre i battenti alle 19 di venerdì 13 gennaio, con l’apertura dello stand gastronomico e a seguire il concerto a ingresso libero dei Dik Dik, una vera icona del pop italiano degli anni Sessanta, a fare da spalla ci penseranno i Black Boys, una delle band storiche di rythm and blues del panorama musicale trevigiano, nata nel 1967. Sabato 14 gennaio alle 10.45 l’inaugurazione ufficiale con le autorità e i rappresentanti del Consorzio di tutela e delle associazioni di categoria. A seguire la consegna dei fondi raccolti per le popolazioni terremotate nel corso della Sagra del Peperone di fine agosto, quindi la sfilata in costume dei colmelli e l’esibizione della banda che precederanno il pranzo inaugurale. La festa riprende alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici e l’esibizione musicale. Domenica 14 gennaio dalle 10,30 appuntamento di approfondimento dedicato ai produttori: “Che cosa si deve fare per vendere più radicchio in Italia e in Europa?”, tavola rotonda moderata da Giusi Legrenzi della redazione di radio RTL 102.5. In contemporanea per gli appassionati delle due ruote anche la prima Motofesta in collaborazione con il Moto Club di Scorzè. Nel pomeriggio, alle 15 i laboratori creativi per i bambini.

Da non perdere: la festa di Zero Branco si distingue per la ricostruzione processo di produzione tradizionale del Radicchio Rosso di Treviso IGP grazie all’associazione Colmelli Zairo, inoltre tabarri e vestiti tradizionali del secolo scorso animeranno i momenti salienti della festa. Da non mancare giovedì 19 gennaio, ore 20, la cena anni Cinquanta, per ritrovare il gusto dei piatti di una volta (dal musetto col cren al saeàdo cotto sui serci dea cusina, dal radicio col lardo alla pinsa). Prenotazioni entro martedì 11: 392-7435520 (dopo le 16). www.prolocozerobranco.it

46^ MOSTRA DEL RADICCHIO DI TREVISO IGP a PREGANZIOL 14/15 GENNAIO 2017

Venerdì 13 gennaio alle ore 20, anteprima della Mostra, come ormai da tradizione l’appuntamento con la cena al ristorante “El Patio”, con un menù curato dalla signora Vanda e tutto dedicato al Radicchio di Treviso. Prenotazioni: 0422.633240 o 347-1612897. Quindi, sabato 14 gennaio appuntamento in piazza Gabbin dalle 13 per il pranzo solidale, il cui ricavato andrà alle popolazioni colpite dal terremoto (per prenotazioni: 347-1612897). Nel pomeriggio laboratori per i bambini: alle 14.30 con il Gruppo Tiveron dedicato ai vecchi mestieri di una volta e alle 15 con il casaro Nicola. Domenica 15 gennaio alle 10,30 l’inaugurazione ufficiale, seguita alle 10,45 dall’esibizione del coro ANA di Preganziol. Da non perdere: per la due giorni piazza Gabbin ospita un grande mercatino dedicato all’artigianato e ai prodotti alimentari nazionali, una sezione è dedicata all’esposizione e alla vendita del Radicchio da parte dei produttori locali. Due le mostre d’arte da non perdere: in biblioteca le litografie dedicate alle architetture di campagna di Iginio Marangon e, negli spazi della Festa, l’esposizione delle magnifiche foto di Stefano Bobini, dedicate al “Radicchio dalla semina al piatto”.

FESTA DEL RADICCHIO E DEI SAPORI DELLA TRADIZIONE VENETA a MIRANO, 15 GENNAIO

Fiori d’Inverno torna a fare tappa anche nel Veneziano con la Festa organizzata dalla Pro Loco Mirano in collaborazione con le associazioni di categoria degli agricoltori. Nelle vie che confluiscono nel centro storico troveranno spazio gli stand di prodotti gastronomici e artigianali del territorio, mentre in piazza Martiri, cuore della cittadina, dalle 9,30 di domenica 15 Gennaio inizierà l’esposizione e vendita da parte di una quarantina di produttori del territorio che esporranno il meglio del rosso radicchio nei tradizionali banchi in legno sistemati attorno all’ovale della piazza. Una piazza che sarà estremamente vivace grazie alla contemporanea presenza del mercatino dell’antiquariato. Da non perdere: alle 10.30 in via Barche un bus navetta, messo a disposizione dall’Istituto K.Lorenz di Mirano, accompagnerà quanti lo vorranno alla visita guidata nell’azienda agricola dell’istituto superiore dove si potrà conoscere il ciclo produttivo del Radicchio Rosso di Treviso. Alle ore 15 si terrà l’inaugurazione e la premiazione dei produttori. A seguire musiche e balli della tradizione popolare con il Gruppo folkloristico. In funzione per tutta la giornata un piccolo stand gastronomico che alle 12 impiatterà il risotto al Radicchio. Inoltre, nel mese di gennaio, nei ristoranti della Terra dei Tiepolo, si potranno degustare piatti a base di radicchio.

27 gennaio-5 Febbraio 31^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso a Dosson di Casier

12 Marzo 2017 Prima Vera in Festa a Roncade

26 Marzo 2017 Colori&Sapori di Primavera a Quinto di Treviso

SOCIAL PHOTO CONTEST | Immortala il Fiore d’Inverno e le sue Feste

Tutti possono partecipare al photo contest Fiori d’Inverno, quest’anno dedicato al tema “Il Radicchio di Treviso e i suoi eventi”! Tutte le info su come partecipare e iscrizioni gratuite sul sito www.fioridinverno.tv. Le foto saranno inserite sulla nostra pagina Facebook: la foto con più like sarà premiata.

