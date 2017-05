Wish Days 2 @ The Wishing Wells

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Siamo tornati. Il Wish Days è tornato. ---------------------- La tre giorni che stupirà i vostri occhi, le vostre orecchie ed il vostro palato. ---------------------- 2-3-4 Giugno non prendetevi impegni, non andate al mare! Risparmierete ore di coda e potrete gustarvi birra, musica, spettacoli fuori dall'ordinario e tutti i nostri famosi panini! Venerdì 02 Giugno 2017 Riscaldiamo la prima notte targata WISH DAYS nella nostra nuova Terrazza estiva! SWISH | It's Friday con MARCO BAXO e FEDRO | Radio Piterpan Ogni Venerdì la terrazza estiva THE WISHING WELLS Quinto Dalle ore 19.00: l'Aperitivo e la Cena Dalle ore 22.00: Radio Piterpan Official direttamente dallo SFOGATOIO, dj set con MARCO BAXO e FEDRO! Sabato 3 Giugno 2017 Siamo orgogliosi di presentare la prima tappa NAZIONALE - Aperol Spritz Tour! Aperitivo lungo tutta la notte! Festa, musica, Spritz, gadget e tante sorprese!

In chiusura, domenica presentiamo il nostro nuovo format: -------------------------- TWW GOES TO COLLEGE -------------------------- Daremo vita ad uno spazio riservato a band emergenti ed indipendenti. Abbiamo voglia di sentire musica nuova e riscoprire il piacere di un vero concerto live accompagnato dalle nostre famose birre! Si comincerà alle 18.00 con: • Silver Trash https://www.facebook.com/SilverTrashOfficial/ • Daily Crunch https://www.facebook.com/DailyCruncher/ • LA SCIMMIA https://www.facebook.com/LaScimmiaLaBand/ A seguire, concerto dei Gem Boy! La band che preferisce i casinò senza accento La band demenziale che fa musica che penetra! ------------------------------------------------ Non vi basta? Per chi ancora non li conoscesse: - 20 anni di carriera - più di 2.000 concerti - 12 demo-tape - 6 album ufficiali usciti su CD - 20.000.000 di visualizzazioni su YouTube - 200.000 fans su Facebook - decine di migliaia di MP3 sparsi su Internet - 6 edizioni di Colorado su Italia 1 ... e non finisce qui! ------------------------------------------------ Vi aspettiamo, sarà una lunga notte! The Wishing Wells Quinto di Treviso Via Zagaria 2