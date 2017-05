XI di Marca per Fondazione Oltre il Labirinto: alla serata di gala raccolti ben 10mila euro

CASIER Si è svolta venerdì scorso, per l'ottavo anno consecutivo, la serata organizzata dall'associazione trevigiana XI di Marca, a favore e sostegno della Fondazione Oltre il Labirinto. Raccolti oltre 10mila euro per proseguire e finanziare il progetto 'Cooking 4autism' e le altre attività della fondazione che si occupa di bambini e ragazzi con autismo.

Nella splendida cornice di Villa de Reali a Dosson di Casier presenti, oltre alla madrina della Fondazione Sabrina Salerno, tutti gli atleti di XI di Marca capitanati da Marco Varisco, oltre ai video-saluti speciali di Bebe Vio in partenza per Tokyo e Paolo Kessisoglu, direttamente dal set del suo prossimo programma. "La vicinanza degli XI di Marca rappresenta per noi uno stimolo continuo a proseguire nei progetti di vita per tanti ragazzi e una consolidata presenza a cui dobbiamo la realizzazione di molti dei nostri progetti" ha commentato Mario Paganessi Presidente della Fondazione.

La serata è stata impreziosita dalla conduzione della bellissima show girl Chiara Sgarbossa, dalle esibizioni del chitarrista e compositore trevigiano Andrea Vettoretti e del noto cabarettista di Zelig Antonio Ornano. Alla cena hanno presenziato anche i sindaci di Spresiano, Villorba e Casier da anni vicini alla tematica autismo. "Per noi la Fondazione Oltre il Labirinto non è solamente una onlus che vogliamo aiutare ma è da anni un partner strategico con cui sosteniamo tante altre realtà associative e progetti che vanno oltre l'autismo" ha sottolineato Marco Varisco Presidente di XI di Marca - "Inutile sottolineare come l'amicizia e la comunione di idee abbia favorito e favorisca iniziative solidali di eccellenza".