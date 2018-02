XYQuartet: l'ensemble trevigiano è tra i "Top Jazz" del referendum della rivista Musica Jazz

TREVISO Il celebre sondaggio della rivista "Musica Jazz" - storica testata specializzata - ha premiato XYQuartet, composto da Nicola Fazzini (sax), Alessandro Fedrigo (basso), Saverio Tasca (vibrafono), Luca Colussi (batteria), come secondo miglior gruppo italiano nel referendum "TOP JAZZ", che raccoglie le votazioni e le opinioni di illustri critici e firme del mondo musicale italiano e internazionale. Il riconoscimento è riferito alle attività del 2017, anno molto fortunato per l'ensemble, che ha presentato con grande successo il nuovo cd "Orbite", prodotto dall'etichetta e associazione culturale veneta nusica.org, e recensito anch'esso dalle più importanti e riconosciute testate italiane e straniere.



Il 2017 ha anche visto l'XYQuartet esibirsi nei più noti club e festival italiani e in diverse prestigiose piazze all'estero. A breve l'ensemble riparte per un nuovo tour europeo che lo vede nei prossimi mesi su diversi palcoscenici in Slovenia, Austria (Vienna), Ungheria (Budapest), Germania, Polonia e Lussemburgo. XYQuartet è un progetto nato nel 2011 e accosta quattro forti personalità musicali per un repertorio - tutto originale - di grande forza innovativa e, insieme, di strutture musicali fortemente omogenee e coerenti. L'ensemble attraversa diversi linguaggi musicali e artistici aggiornandoli alla contemporaneità, esplorando nuove strade compositive con un approccio che gli stessi musicisti amano definire "oltrejazzistico". X e Y rappresentano l'incontro di due idee e approcci musicali, che hanno la loro radice nei due ideatori e fondatori della band, Fazzini e Fedrigo.

Da queste "due Effe" è nato il primo album, “Idea F”, già edito da nusica.org. Premiato e plurirecensito, l’album ha portato il quartetto a compiere un lungo tour nei migliori club e festival in Italia. A maggio 2014 esce il nuovo omonimo album “XY” ancora per nusica.org, un lavoro che è frutto di una campagna di crowdfunding sul web ed è stato presentato con una performance dal vivo a Radio 3 nella trasmissione “Piazza Verdi”; in questo lavoro si sviluppa ulteriormente la duplice progettualità musicale dei leader che sono autori di tutte le composizioni, ed è il risultato di una sintesi di materiali musicali minimi e funzionali, sia melodici sia ritmici. XYQuartet era già stato premiato dalla rivista Musica Jazz nel 2014 durante la serata di gala organizzata nell’ambito di Umbria Jazz Winter come secondo miglior gruppo e sesto disco dell’anno. Negli anni successivi la band ha inanellato oltre settanta concerti in Italia e all’estero esibendosi su palchi prestigiosi: dalla Casa del Jazz di Roma al noto Torrione Jazz Club di Ferrara, passando tra gli altri anche per Novara Jazz, Foligno Young Jazz, Ambria Jazz, Gallarate Jazz Festival, Valdarno Jazz, Centro D’Arte di Padova.

Coerentemente con l'etichetta che lo produce, il quartetto abbraccia “la filosofia dell’open content”: chi, dunque, avesse piacere di ascoltare le musiche dell'XYQuartet, può scaricarle liberamente dal sito www.nusica.org; qui può trovare anche le singole partiture, attraverso le quali è possibile seguire e veder documentati i processi artistici che stanno alla base di un lavoro - come quello di XY - in continua evoluzione.