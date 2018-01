Young Business Talents: quasi novecento studenti veneti presenti alle selezioni

TREVISO Si è conclusa con un grandissimo successo la fase di recruiting delle scuole italiane per Young Business Talents, il programma formativo basato su un simulatore d’impresa che permette ai giovani di prendere decisioni all’interno di un’azienda. Com’è ormai consuetudine – l'evento è giunto alla sua quinta edizione – i ragazzi sono stati invitati a prendere parte a un percorso di alternanza scuola-lavoro che porterà i migliori studenti a partecipare alla finale in programma a Milano, ad aprile 2018, in un evento full-day.

I numeri di questa edizione sono straordinari: gli iscritti sono ben 5.550, in aumento di quasi il 50% rispetto allo scorso anno (che già segnava un record con 3.900 partecipanti). Danno vita a 1.559 squadre, altrimenti dette “aziende virtuali” (nella precedente edizione erano 1.124). I partecipanti provengono da 128 istituti scolastici, ripartiti su 16 regioni. In particolare, 869 ragazzi provengono dal Veneto, rispettivamente dall’ITCG Girardi di Cittadella (PD), dall’ITI Ferraris e dal Liceo Scientifico I.Nievo (Padova), dall’IIS C.Colombo di Adria (RO) e dall’ITC Porto Viro di Rovigo, dall’IIS Fanno, IS Cerletti, ISISS Da Collo, Ist. Salesiano Astori, ITCG Martini e ITT Mazzotti (Treviso), da Ca’ Foscari, IIS Luigi Luzzatti e SS Antonio Gramsci (Venezia), dall’IIS Marie Curie Garda di Bussolengo (VR), dall’IPSAR Carnacina e dall’IT per Il Turismo Sacra Famiglia-Nuova Casa Gioiosa di Verona, dall’IIS Rosselli-Sartori e dal New Cambridge Institute di Vicenza e dall’IS e ITC U. Masotto di Noventa Vicentina. In totale gli studenti veneti formano 192 squadre. Il progetto è organizzato da Nivea, che ne fa uno dei capisaldi della sua Corporate Social Responsibility nell’ottica di aiutare i giovani e le loro famiglie a costruire un futuro migliore.