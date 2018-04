Young Business Talents: sono trevigiani i vincitori della quinta edizione

CONEGLIANO Sono i ragazzi della squadra Pezsquad, provenienti dall’Istituto Cerletti di Conegliano, i vincitori assoluti della quinta edizione italiana di Young Business Talents, il programma formativo basato su un simulatore d’impresa che permette ai giovani di prendere decisioni all’interno di un’azienda.

Il progetto è organizzato da Nivea, che ne fa uno dei capisaldi della sua Corporate Social Responsibility nell’ottica di aiutare i giovani e le loro famiglie a costruire un futuro migliore. Il simulatore d’impresa è realizzato dalla software house Praxis MMT. I vincitori hanno dato una performance estremamente significativa, producendo un profitto virtuale di quasi 130 milioni di euro. Le squadre finaliste si sono divise un montepremi di 11.670 euro. In dettaglio, le 15 squadre meglio classificate in ognuna delle 15 simulazioni della finale hanno ottenuto 400 euro ciascuna. In aggiunta, le cinque finaliste che hanno raggiunto il massimo profitto (cioè i vincitori assoluti) hanno ottenuto 600 euro (la prima), 480 euro (la seconda), 360 euro (la terza), 280 euro (la quarta) e 200 euro (la quinta). Gli insegnanti e gli istituti scolastici hanno ricevuto a loro volta dei premi. Dei 5.550 ragazzi iscrittisi (in aumento di quasi il 50% rispetto allo scorso anno), che hanno dato vita a 1.559 squadre – altrimenti dette “aziende virtuali” – in gara, e dei 3.756 semifinalisti scremati a gennaio, in 272 hanno conquistato la finale, svoltasi oggi, venerdì 6 aprile, a Sesto San Giovanni (MI), presso Spazio Mil. La finale, aperta da Andrea Mondoni, General Manager Southern Europe di Beiersdorf, è stata condotta dall’imprenditore tecnologico Andrea Latino, con interventi del noto youtuber Edoardo Mecca. Ha tenuto uno speech anche Luisa Bianchi, HR Director Southern Europe di Beiersdorf.

I vincitori

Vincitrice assoluta è, come detto, la squadra Pezsquad dell’IS Cerletti di Treviso, composta da Yuri Corrao, Marco Serbati, Samuele Dal Mas e Omar Chiesurin (tutor Prof. Paolo Pantaleoni). Seconda classificata Alphawomen dell’ITC Bramante di Pesaro, composta da Elisa Buscaglia, Giusy Ciaravolo e Vittoria Cattalani (tutor Prof. Gianmarco Mensi). Terza classificata: Heartofmylae dell’ITC L. Da Vinci di Milazzo (ME): Pietro Mario Gangemi, Alessio Cuva, Ivan Cosimini e Giuseppe Napoli (tutor Prof. Diego Greco). "Young Business Talents è un progetto che ci sta molto a cuore. I ragazzi a quest’età pongono le basi, sia in termini di educazione sia di apprendimento, per impostare il loro futuro e grazie a questo contest permettiamo loro di fare un’esperienza simulata per indirizzarli nel complesso mondo del lavoro e della formazione. L’impegno di Nivea nel sostenere progetti come questo è un modo per dare un aiuto concreto non solo alle famiglie dei ragazzi ma anche a loro stessi. Perché i giovani di domani e le nuove generazioni sono anche il nostro futuro" ha dichiarato entusiasta Luisa Bianchi.

L’alternanza scuola-lavoro

Questa quinta edizione di Young Business Talents è stata la seconda a tenersi in Italia dopo l’entrata in vigore della nuova legge di riforma n° 107/15 (altrimenti detta “la buona scuola”), che all’art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro per tutti gli alunni del triennio delle scuole secondarie di secondo grado nella misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali, fruibili anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica e all’estero. L’utilizzo del simulatore e la partecipazione all’iniziativa valgono 120 ore nel contesto dell’Alternanza Scuola Lavoro.