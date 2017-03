Inaugurata la Fiera di San Gregorio, Zaia chiede unità alle terre del Prosecco

VALDOBBIADENE Una piazza Marconi baciata dal sole e gremita da migliaia di persone ha accolto il gran numero di autorità intervenute per dare il via, a Valdobbiadene, all’edizione 2017 dell’Antica Fiera di San Gregorio. In primis il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, gli assessori regionali Federico Caner e Gianpaolo Bottacin, i consiglieri regionali Alberto Villanova e Nazzareno Gerolimetto, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni Comunali di Valdobbiadene, il sindaco Luciano Fregonese e il vicesindaco Pierantonio Geronazzo.

"Io sono quello del Prosecco, diventerò anche quello dell’autonomia", queste le parole finali dell’intervento del governatore Zaia. Prima la difesa della viticoltura locale dall’attacco mediatico sul tema dei fitosanitari, in conclusione il balzo sul tema dell’autonomia: “Stiamo trattando la convenzione col Ministero degli Interni per il Referendum, noi vogliamo un election day che ci consenta di risparmiare 14 milioni di euro. Poi ho bisogno di un grande risultato di affluenza, votate sì o no, ma andate a votare per dare forza a questo voto e vedrete che il giorno dopo vado io a Roma. 220 miliardi di tasse per finire la Pedemontana non avremmo dovuto metterli se avessimo avuto l’autonomia e il Veneto è stata la prima regione ad ottenere questo referendum, cerchiamo di approfittarne". Il discorso del presidente Zaia è stato preceduto dall’intervento del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che ha ricordato "l’importanza delle fiere nel nostro territorio, espressione di un settore primario che è tornato ad essere un importante volano della nostra economia”.

Anche grazie al bel sole la Fiera è stata presa d’assalto dai visitatori. Si stimano quasi 40mila presenze tra sabato e lunedì (domani il gran finale con i fuochi d’artificio alle 22). Sono 150 invece gli espositori con una forte specializzazione in ambito di tecnologie e macchinari per la viticoltura, che fanno di San Gregorio punto di riferimento per i produttori dell’area del Prosecco Superiore. Villa dei Cedri, che insieme a piazza Marconi è cuore pulsante degli eventi, con la Cittadella dei Taglienti, le esposizioni d’arte e tante attrattive nel parco appena restaurato. Come la scultura da Guinnes realizzata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia: una enorme “britola” di cioccolato, il coltello che tutti i contadini locali tengono in tasca, arrivata di prima mattina nel parco di villa dei Cedri. Una installazione del peso di una tonnellata. In tanti hanno voluto scattarsi una foto nella gigantesca cornice di larice che trasforma la villa in una cartolina.