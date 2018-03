Discarica abusiva di rottami: carrozzeria sequestrata dai carabinieri

ZENSON DI PIAVE Sul retro della sua carrozzeria, in un'area di circa 100 metri quadrati, c'era una vera e propria discarica a cielo aperto con rottami di auto, moto, pneumatici, sacchi neri colmi d'immondizia, bidoni di varie dimensioni che contenevano liquidi inquinanti che finivano direttamente sul terreno. A finire nei guai è stato il titolare di una carrozzeria a Zenson di Piave, un 40enne di origini senegalesi, residente nella zona. L'uomo è stato denunciato per violazioni delle norme ambientali dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Treviso. I carabinieri hanno accertato che nel reparto carrozzeria dell'officina l'uso di un forno per la verniciatura senza autorizzazione. Riscontrata inoltre l'assenza di sistemi per raccogliere acque e oli reflui oltre alla mancanza del registro di carico e scarico dei rifiuti. Per questo motivo è scattato inevitabile il sequestro dell'intera area. Ora l'esito del controllo del Noe dei carabinieri sarà comunicato alla Provicia di Treviso e al Comune di Zenson di Piave: spetterà ai due enti emettere i provvedimenti del caso e il corretto smaltimento dei rifiuti posti sotto sequestro.