Rogo a Zenson, colonna di fumo nero: a Monastier si ordina di chiudere le finestre

Una colonna di fumo nero si è alzata nel pomeriggio sulla Marca destando apprensione e preoccupazione a tanti trevigiani, incuriositi di quanto stava avvenendo. Ignoti si sono introdotti all'interno di un terreno agricolo di via Sant'Antonio a Zenson di Piave e hanno incendiato una vecchia serra in plastica, per un'ampiezza di circa 40 metri quadrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso. I pompieri del distaccamento di Castelfranco Veneto sono intervenuti invece ad Ospedaletto di Istrana, in via Castellana, per l'incendio di un ricovero attrezzi e molto fieno. Nel caso di Zenson il vicino Comune di Monastier ha consigliato ai residenti di tenere le finestre chiuse in attesa di ulteriori accertamenti. I centralini del 115 sono stati nel frattempo subissati di telefonate di cittadini che chiedevano informazioni o volevano segnalare il doppio incendio.