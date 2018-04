Tre autolavaggi nel mirino: ladri scassinano il cambiamonete

ZERO BRANCO Ladri in azione, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, a Zero Branco alla stazione di servizio Agip di via Zero Branco. A finire nel mirino è stato l'autolavaggio: ignoti hanno scassinato la macchina cambiamonete e la gettoniera, svuotando il denaro contenuto. Si tratta di un colpo di varie centinaia di euro. Sull'episodio indagano i carabinieri di Zero Branco.

Altre due attività di autolavaggio, durante il ponte pasquale, sono state colpite a Morgano, in via Settimo (di proprietà del vicesindaco Alberto Rossetto) e a Badoere, in via sant'Ambrogio.