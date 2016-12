Finestra scassinata, ladri fanno razzia nella cartolibreria

ZERO BRANCO Furto nella notte tra giovedì e venerdì all'interno della cartolibreria di Milena Zoico, in via Martiri della Libertà a Zero Branco. Ignoti hanno scassinato una finestra sul retro e una volta nel negozio hanno messo le mani su varie cornici in argento e materiale di cancelleria per un valore non ancora quantificato. La titolare ha scoperto il furto venerdì mattina al momento di riaprire i battenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso.