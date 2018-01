Sapori d'altri tempi a Zero Branco con la cena anni '50

ZERO BRANCO Si terrà domani sera a Zero Branco la Cena sapori anni 50 promossa dalla Pro Loco in occasione della 25a Mostra del radicchio Rosso di Treviso IGP. Una manifestazione che si riconferma la vetrina dei radicchi ad Indicazione Geografica del Veneto e che continua di anno in anno a riscontrare sempre maggior successo. In tavola a partire dalle ore 20:00 verranno serviti i piatti della tradizione, sarà quindi un tripudio si sapori locali restituiti dai prodotti lavorati artigianalmente.

Tra le tante proposte si potrà scegliere tra formaiea e sopressa de casada, funghi con polenta di granoturco da varietà Biancoperla e poi pasta fatta in casa con i fagioli, l'immancabile musetto con il cren e tra le specialità da non perdere un'insalata mista di Radicchio Rosso di Treviso IGP con i melograni.Un tuffo nel passato, nelle tradizioni delle famiglie contadine quando per far passare i freddi inverni non rimaneva che sedersi attorno ad un tavolo e godersi i frutti delle fatiche nei capi e nelle stalle, una cena che come nelle migliori occasioni si concluderà con Pinsa fatta in casa, vino, acqua (di fontana) caffè e grappa. Un appuntamento, quello di Zero Branco, inserito nella rassegna Fiori d'Iverno promossa da Unpli Treviso in collaborazione con il Consorzio di Tutela del radicchio Rosso di Treviso IGP.