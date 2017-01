Prenotano il cenone di Capodanno per 20 e non si presentano: ristoratore bidonato

ZERO BRANCO Avevano prenotato una bella tavolata da 20 persone per trascorrere insieme il veglione di San Silvestro al ristorante "Gallo Matto" di Zero Branco. L'allegra combriccola non si è però presentata all'appuntamento, bidonando il malcapitato ristoratore che aveva pure richiesto e pagato altro personale per riuscire ad accogliere le richieste dei giovani commensali. Ora la donna, una fantomatica "Francesca" che aveva prenotato quella tavolata rischia una denuncia: sulle sue tracce ci sono i carabinieri della stazione di Zero Branco. La vicenda è riportata dalla Tribuna di Treviso in edicola oggi, martedì 3 gennaio. La cena, pubblicizzata su Facebook, prevedeva una spesa di 35 euro, bevande escluse.