Colpo dei ladri alla sala slot, spariti 17mila euro

Colpo dei ladri, la scorsa notte, all'interno della sala "Las Vegas" di via Mattei a Zero Branco. Ignoti sono penetrati all'interno della sala, di proprietà di una cittadina cinese di 38 anni, residente nel veneziano, e hanno scassinato diverse macchinette e la cambiamonete: il bottino ammonta complessivamente a circa 17mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Zero Branco che ora indagano sull'episodio. Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.