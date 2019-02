Schianto a Merlengo, rimpallo di responsabilità tra gli amici del 19enne morto

E' stato indagato per il reato di omicidio stradale W.K., il 21enne di Zero Branco che sarebbe stato alla guida del Mercedes classe A che all'alba di domenica è schiantata contro un palo in cemento armato dell'energia elettrica in via Mure a Merlengo di Ponzano Veneto. Nell'incidente ha perso la vita Klisman Gjini, 19enne di origine albanese residente anche lui a Zero Branco, deceduto sul colpo a causa del tremendo impatto .

Entro qualche giorno si avranno i risultati dell'alcoltest a cui è stato sottoposto il giovane, che potrebbe aver perso il controllo della vettura per l'alta velocità e perchè alla guida in stato di ebbrezza. W.K. in una prima fase avrebbe detto di non essere stato lui al volante della macchina, attribuendo invece la responsabilità del sinistro a R.T., 20enne di Scorzé , che in realtà è stato appurato era seduto sul sedile posteriore e che a causa del colpo costato la vita a Gjini è stato sbalzato fuori dalla autovettura. Ma alla fine il 21enne ha ammesso di essere stato lui quello che che manovrava il Mercedes che lungo via Colombera, mentre i ragazzi tornavano a casa dopo una serata trascorsa in discoteca insieme ad un gruppo di amici che si trovava a bordo di altre macchine, ha svoltato verso la rotonda di via Morganella imboccando via Mure ad alta velocità.

Secondo le prime ricostruzioni, alla prima delle curve di Via Mure, la Mercedes sarebbe andata dritta senza neppure frenare, perdendo stabilità in sterzata anche a causa di una patina di gelo sull'asfalto. La Mercedes si sarebbe allora inclinata in curva andandosi a infilare con due ruote su un fossetto alla destra della carreggiata per poi balzare di qualche metro contro un plinto di cemento armato che sorregge dei cavi elettrici. Con l'impatto la colonna si è spezzata in due, schiacciando il tettuccio dell'auto, che è ricaduta a terra poco distante.