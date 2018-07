Morsa da una vipera, escursionista in rianimazione

ZERO BRANCO E' stata morsa ad una caviglia da una vipera, mentre stava camminando nell'erba. Attimi di terrore quelli vissuti da una ragazza di 27 anni, di Zero Branco, domenica pomeriggio durante un'escursione nei pressi del rifugio Flora Alpina, nel Comune di Falcade (1800 metri di quota). La 27enne, dolorante e spaventata, è riuscita a tornare al rifugio, con l'aiuto degli altri escursionisti che erano con lei, e a dare l'allarme al 118. La ragazza è stata trasportata dall'elicottero del Suem presso l'ospedale di Belluno dove si trova attualmente ricoverata, presso il reparto di rianimazione. Non è fortunatamente in pericolo di vita.