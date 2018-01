A Preganziol la Festa del Radicchio compie 47 anni

ZERO BRANCO Buona cucina, tradizione, stagionalità ma anche documentari e solidarietà la Festa del Radicchio di Preganziol rinnova l'annuale appuntamento con la pregiata varietà del Radicchio Rosso di Treviso ad Indicazione Geografica Protetta. Un evento che compone il calendario culturale Fiori d'Inverno promosso da Unpli Treviso in collaborazione con il Consorzio di tutela del radicchio Rosso di Treviso IGP. Tre giorni di festa che che si apriranno con la proiezione del documentario diretto da Dimitri Feltrin Cresceranno le siepi. Storie di contadini che amano la terra una pellicola che parla di nuova agricoltura, basata su ecologia, sostenibilità, qualità dei prodotti e rispetto della salute, raccontata da una dozzina di contadini veneti e ferraresi che sarà proiettato venerdì 19 gennaio alle 18:00 nella sala consigliare.

L'inaugurazione dell'evento è fissata come di consueto per domenica 21 gennaio alle 10:30 con la presenza delle autorità e a seguire, alle 11:00, il taglio del nastro della mostra fotografica Il Barone Rosso di Treviso a cura di Stefano Bobini. Nella giornata di domenica spazio inoltre ai più piccoli con i laboratori di Vecchi Mestieri pensati per loro.



Protagonista oltre alla buona cucina anche la solidarietà, con il pranzo che, sabato 20 gennaio, la Pro Loco dedica alla Casa Gatto, residenza per anziani alla quale verrà devoluto l'incasso del Pranzo solidale che mette in tavola i migliori piatti della tradizione: pasta e fagioli, risotto con radicchio e spiedo. Taino dell'evento l'esposizione e la vendita del Radicchio Rosso di Treviso IGP che durerà per tutta la manifestazione assieme al mercatino con espositori di prodotti gastronomici e di artigianato provenienti da tutta Italia.