Anziani picchiati e rapinati da tre banditi, brutale aggressione in casa

ZERO BRANCO Brutale rapina in casa, sabato sera, a Zero Branco in via Sant'Alberto. Una coppia di anziani coniugi, 78 anni lui e 77 lei, è stata brutalmente aggredita all'interno della propria abitazione da una banda composta da tre banditi. I malviventi, entrati in azione attorno alle ore 20, hanno picchiato e rapinato i malcapitati anziani che sono stati anche legati perché non dessero l'allarme.

Minacciati e percossi con un oggetto contundente, i due anziani sono riusciti miracolosamente a salvarsi anche se non hanno potuto impedire ai malviventi di mettere sottosopra la loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso che in queste ore sono ancora sulle tracce dei ladri. I medici del Suem118 hanno trasportato all'ospedale Ca' Foncello i feriti, entrambi contusi e in evidente stato di shock. Il bottino trafugato in questo colpo ammonta a 2mila euro.