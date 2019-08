Ancora ladri nella sala slot, colpo da 13mila euro alla "Las Vegas"

Ladri in azione all'interno della sala giochi "Las Vegas" di via Mattei, nella zona industriale di Zero Branco. Ignoti, la scorsa notte, sono penetrati all'interno dell'attività di proprietà di una cittadina cinese di 38 anni, residente nel veneziano, e hanno fatto razzia di tutto il denaro presente. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso e una volta all'interno si sono recati in ufficio: qui i malviventi hanno trovato una piccola cassaforte che è stata scassinata e aperta. All'interno era presente una somma di circa 13mila euro, cioè l'incasso degli ultimi giorni. I ladri, evidentemente non "sazi" del già ricco bottino, hanno forzato anche buona parte delle slot machines presenti nella sala, trafugando così altro denaro per una somma ancora da quantificare ma che può essere stimata in alcune migliaia di euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Zero Branco. Purtroppo la sala giochi è già stata colpita a fine giugno, nella nottata del 27 giugno. Quella notte, poco dopo le 3, i "soliti ignoti" penetrarono all'interno della sala, scassinando diverse slot machines e una cambiamonete: il bottino ammontava complessivamente a circa 17mila euro.