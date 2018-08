Tragedia a Scandolara: finisce con la bici in un fossato e muore

ZERO BRANCO Forse un malore dovuto al caldo intenso di queste ore o un'improvvisa distrazione. Potrebbero essere queste le cause di una tragedia che si è consumata nella tarda mattinata di oggi, lunedì, a Zero Branco in via San Zuane. Un uomo, residente nella zona e di cui ancora non sono state diffuse le generalità, ha perso il controllo della sua bici ed è finito nel fossato a bordo strada. A dare l'allarme al 118 è stato un passante che ha notato il corpo senza vita. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso per chiarire le esatte cause della morte ed eventualmente escludere il coinvolgimento esterno di altre persone.