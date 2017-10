Zoppola, automobilista trevigiano sorpreso ubriaco alla guida

PORDENONE Dopo il controllo mirato ai parchi cittadini eseguito nella mattina di sabato 21 ottobre i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pordenone hanno proseguito in questo fine settimana l’attività di vigilanza, in particolare alla circolazione stradale ed in materia di stupefacenti.

Sabato sera, in via Cappuccini di Pordenone, i Carabinieri hanno infatti identificato due diciassettenni, entrambi residenti in città, uno dei quali è stato trovato in possesso di 2,2 grammi di marjiuana. Il minore, affidato ai genitori, è stato quindi segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti, mentre domenica pomeriggio, H.R., 18 anni, di Pordenone, controllato sempre dai Carabinieri in questo Viale Treviso (già noto per avere tentato di sfuggire ad un controllo pochi giorni fa a bordo di un ciclomotore sprovvisto di assicurazione e per violazioni in materia di stupefacenti) è stato trovato in possesso di 4,3 grammi di marjiuana, e nuovamente segnalato al Prefetto di Pordenone ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Sul fronte del controllo della circolazione stradale, nell’ultimo week end sono state contestate 10 contravvenzioni al codice della strada fra le quali, a Zoppola, una guida in stato d’ebbrezza con immediato ritiro della patente (A.P., 40 anni di Treviso), mentre a Pordenone, Fiume Veneto e Zoppola sono state accertate le altre violazioni al C.d.S. che hanno riguardato una giovane in possesso di foglio rosa che si esercitava con istruttore non idoneo, con conseguente fermo del veicolo per tre mesi oltre alla sanzione pecuniaria di 161 euro, ma anche diverse violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e utilizzo del telefono cellulare alla guida. Complessivamente sono stati controllati 230 veicoli e 257 persone. Intensificati, infine, i servizi di vigilanza, anche motomontati, al fine di garantire un’efficace azione preventiva con la massima rapidità di intervento nelle aree di parcheggio e mercati rionali in città e nella bassa pordenonese.