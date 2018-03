Zulu Medical: la startup di Roncade per le emergenze in finale al Civil Protect Startup Award

RONCADE Sono i dieci campioni dell’innovazione applicata alla gestione delle emergenze. Selezionate da un comitato di specialisti, le dieci finaliste della prima edizione di Civil Protect Startup Award si contenderanno premi per un valore complessivo di 8mila euro. Un premio in realtà l’hanno già vinto: esporranno i propri prodotti all’interno dello Startup Village durante Civil Protect 2018, a Fiera Bolzano dal 23 al 25 marzo. Un “villaggio dell’innovazione” che ospiterà talk tra esperti del settore e pitch delle finaliste davanti alla giuria e al pubblico, culminando nella finale che sabato 24 marzo 2018 deciderà la startup vincitrice.

Molte le candidature provenienti da tutta Italia all’edizione di esordio del contest che, promosso da Fiera Bolzano in collaborazione con IDM Alto Adige, Brennercom e Plank, ha per tema portante “La luce dell’innovazione”. Ma solo dieci sono arrivate in finale. Tra le startup selezionate, in vetrina a Fiera Bolzano ci saranno soluzioni edilizie antisismiche come le porte che permettono la fuga in caso di terremoto, applicazioni cloud, quelle che sfruttano la geolocalizzazione Gps, braccialetti elettronici, una piattaforma che applica il principio della sharing economy alle attrezzature per la protezione civile, fino alle ciaspole speciali progettate per le situazioni di emergenza.