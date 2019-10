Agroalimentare, Daniela Boscariolo vince il "Talent food" di Assindustria Venetocentro

La food blogger Daniela Boscariolo, vicentina (blog.giallozafferano.it/timoelenticchie), con il piatto “Crèpe proteiche d’autunno”, ha vinto l’edizione 2019 di “Talent for Food”, il primo food contest italiano dedicato alle specialità della filiera agroalimentare veneta, promosso dai Gruppi Alimentare e Vinicolo e Distillati Liquori di Assindustria Venetocentro, in collaborazione con Associazione Italiana Food Blogger (AIFB) e Regione del Veneto. Il verdetto è arrivato alla fine di un’intensa prova di cooking dal vivo svoltasi venerdì sera, nella sede di DIEFFE Accademia delle professioni a Valdobbiadene, dove le tre food blogger finaliste, selezionate tra 40 di tutta Italia e dall’estero, hanno avuto 50 minuti per preparare, cuocere e impiattare ricette originali utilizzando gli ingredienti messi a disposizione da 29 aziende trevigiane e padovane che hanno fornito le ‘mistery box’ con molteplici i prodotti veneti.



Alla prova è seguito l’assaggio da parte della giuria composta da Alcide Candiotto chef DIEFFE e Presidente Assocuochi Treviso, Anna Maria Pellegrino Presidente AIFB, Giovanni De Luca Direttore Rai sede del Veneto, Giovanni Taliana Presidente Gruppo Alimentare di Assindustria Venetocentro. Al secondo posto la food blogger Daniela Pennisi, siciliana, (www.laboulangeriepatisserie.it), con “Zuccotto venuto male”. Terza classificata Ilaria Bertinelli, di Parma (unochefpergaia.it), con il piatto “Volo sulla valdobbiadene”. Il premio per la migliore fotografia è già stato assegnato alla food blogger Lisa Fregosi, di Gazzo Padovano (www.mumcakefrelis.it) per Challa, quello per il video ad "Ham pulled chicken" di Monia Giovagnola. A tutti i premiati un tour culturale nell’Alto Trevigiano con la visita a Villa Sandi a Crocetta del Montello e alla Gypsoteca Canoviana di Possagno.



La finale di “Talent for Food”, condotta da Angela Frenda, Responsabile editoriale del mensile “Cook” (Corriere della Sera), scrittrice e docente di cucina, è stata aperta dal saluto di Giovanni Taliana e Armando Serena, Presidenti del Gruppo Alimentare e del Gruppo Vinicolo e Distillati Liquori di Assindustria Venetocentro, con Anna Maria Pellegrino, Presidente AIFB, Innocente Nardi, Presidente del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e Alessandro Marzotto, Hospitality Wine Shop Manager di Santa Margherita Gruppo Vinicolo. Tra assaggi di ingredienti, specialità e piatti originali, prosecco e birra artigianale, le food blogger hanno potuto conoscere le tipicità locali in modo da diventarne le prime ambasciatrici sui social. Obiettivo del Talent è infatti innovare la comunicazione dell’eccellenza agroalimentare attraverso le piattaforme digitali e conquistare nuovi consumatori grazie al web. Aprendo nuovi spazi di mercato per l’intera filiera agroalimentare che vede il Veneto terzo in Italia per fatturato, primo per export con 6,6 miliardi di euro (+37% negli ultimi cinque anni). A Padova e Treviso le esportazioni delle sole imprese di trasformazione alimentare sono cresciute del 4,3% nel 2018 (Veneto +1,9%, Italia +1,7) e del 129,3% nell’arco di dieci anni (2008-2018): da 773 milioni a 1,8 miliardi.



«La grande risposta di operatori del settore, aziende, food blogger è la conferma che siamo sulla strada giusta per esplorare nuove e più interattive modalità di marketing 4.0 - dichiara Giovanni Taliana, Presidente del Gruppo Alimentare di Assindustria Venetocentro - Qualità del prodotto riconosciuta in tutto il mondo e nuovi mercati sono la nostra risposta a ogni fattore di incertezza, tra dazi Usa e Brexit. E la viralità dei social è un’opportunità straordinaria per raggiungere nuovi consumatori, a cominciare dai più giovani, in Italia e in tutto il mondo. Le nostre aziende ci credono, per ampliare gli orizzonti di mercato dell’intera filiera agroalimentare e costruire una proposta innovativa di marketing territoriale».



«Il Talent for Food abbina il buon mangiare con il buon bere, valorizzando i prodotti distintivi delle nostre imprese e del nostro territorio - dichiara Armando Serena, Presidente del Gruppo Vinicolo e Distillati Liquori di Assindustria Venetocentro - Vino e distillati sono parte fondamentale della convivialità italiana e veneta, che con il web hanno trovato un nuovo racconto e nuovi interpreti». «Il mondo dei social è una frontiera tutta da esplorare per l’agroalimentare - aggiunge Anna Maria Pellegrino, Presidente Associazione Italiana Food Blogger - La collaborazione di Assindustria Venetocentro con il mondo dei blogger è una spinta formidabile per condurre le imprese medie e piccole ad interagire con i professionisti delle nuove piattaforme web e innovare il modo di promuovere i prodotti, privilegiando emozioni e immediatezza. Attraverso i food blogger come testimonial entriamo nel futuro del marketing territoriale».

