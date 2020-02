Torna dall'estero e apre un nuovo locale italo-australiano in centro a Treviso

Alessandra Pavanello è una giovane trevigiana iscritta ai Trevisani Nel Mondo che, dopo aver trascorso parte della sua vita a Londra, si è trasferita a Sydney, dove si è sposata e ha avuto una splendida bambina.

Alessandra, però, è rimasta legatissima alla sua città natale e domenica 1 marzo, con il fratello Federico, aprirà un nuovo locale italo-australiano in centro storico a Treviso. L'attività trova spazio in via Canova dove unirà le tradizioni trevigiane con i sapori e le unicità della cucina australiana, tra caffè e proposte culinarie. «Una bellissima storia che certifica come Trevisani nel Mondo riesca a stabilire legami importanti e un filo diretto e indissolubile con le proprie origini - il commento del sindaco Mario Conte, che conclude con un plauso alla giovane - Brava Alessandra, ci vediamo il 1 marzo!»