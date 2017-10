A Treviso è tempo di dolci: Biscotteria Bettina presenta le sue novità per il Natale 2017

PREGANZIOL Il dolcissimo Natale di Biscotteria Bettina è stato rinnovato sia nella grafica che nel packaging. Una grafica fresca e raffinata su sfondo bianco con le icone natalizie incorniciate nel nuovissimo ed elegante pattern del marchio e dettagli realizzati in oro a caldo. Il fiocco, dove presente, non è il consueto fiocco in doppio raso, bensì un raffinato fiocco in gros-grain alla francese. Per quanto riguarda il packaging, rimane la proposta del “Regalino di Natale” grazie al successo dello scorso anno. Ad affiancare la proposta, sono state inserite due novità:

- La “Latta Degustazione” nel formato delle classiche latte monogusto da 200 g, che contiene 2 tipi di biscottini dolci e 2 salati, confezionati singolarmente in pratiche porzioni monodose per un totale di 6 porzioni (6 pezzi per ogni gusto).

- La “Scatola Degustazione”, una elegante scatola a libro in cartoncino da 500 g il cui coperchio diventa un pratico vassoio nel quale servire i biscottini. All’interno ci sono 3 tipi di biscottini dolci e 3 salati singolarmente confezionati in 10 pratiche porzioni monodose. La scatola potrà essere poi riutilizzata in mille modi diversi.

In tutte e tre le confezioni è presente l’immancabile omino di panpepato, simbolo del Natale di Biscotteria Bettina. Tutta la gamma di biscotti di Biscotteria Bettina, realtà artigianale apprezzata in Italia e all'estero, non contiene conservanti, coloranti o aromi; gli unici grassi utilizzati sono il burro e l'olio extra vergine di oliva, lo zucchero è quello di canna. Le uova vengono utilizzate solo in alcune ricette. I prodotti di Biscotteria Bettina sono acquistabili direttamente dal sito aziendale (http://www.biscotteriabettina.it/shop_online/) e nelle migliori gastronomie, enoteche e negozi specializzati nella vendita di prodotti alimentari di alta qualità, oltre che nel punto vendita aziendale di Preganziol.

