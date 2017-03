Le novità 2017 della trevigiana Biscotteria Bettina al prossimo Pitti Taste a Firenze

PREGANZIOL Prestigiosa anteprima per i nuovi prodotti 2017 di Biscotteria Bettina. L'azienda artigianale di Bettina De Vettor a Preganziol sarà infatti presente al 12° Pitti Taste a Firenze (Stazione Leopolda, 11-13 marzo, stand D62) dove presenterà a operatori e appassionati il nuovo catalogo, le nuove confezioni dedicate alla Pasqua e al Natale e i Biscottini con “Amarone della Valpolicella Docg” e mirtilli rossi.



Per la Pasqua, Bettina propone due nuove confezioni caratterizzate da una grafica ispirata alle icone pasquali con dettagli in oro laminato e da una farfallina in cartoncino sagomato in sostituzione del classico fiocco. L'astuccio “Selezione di Pasqua” da 400g contiene un assortimento di 4 diversi biscotti dolci (Biscottini al Cacao e granella di Nocciole, Bacetti di Riso, Tronchetto Tiramisù, Biscottini alla Vaniglia) e i simpatici Biscotti a forma di uovo sodo a base di vaniglia accoppiata con il cioccolato, confezionati separatamente per mantenere tutto il profumo e la fragranza della frolla appena sfornata. La box “Regalino di Pasqua” da 170g contiene invece biscottini alla vaniglia sagomati in forme pasquali (pulcino, campanella, coniglietto, colomba) e un biscotto a forma di uovo sodo.



I Biscottini con “Amarone della Valpolicella Docg e mirtilli rossi” sono invece una “new entry” nella gamma delle ricette di Biscotteria Bettina, da sempre impegnata nella valorizzazione dei prodotti di eccellenza del territorio veneto. Ecco quindi un biscottino che unisce all'eleganza del vino Amarone la dolcezza e la freschezza dei mirtilli rossi: disponibili nell'astuccio da 170g, nella latta da 200g e nel sacchetto da 1kg, sono ideali per accompagnare un tè nero, anche aromatizzato ai frutti rossi o, per i gourmet, con un calice di Barolo Chinato, con una birra belga alle ciliegie di tipo “kriek” o, per rimanere nel territorio, con una grappa di Amarone.



Infine, Biscotteria Bettina presenterà le proposte per il Natale 2017, con una grafica rinnovata e nei formati “Regalino di Natale” da 170g, latta da 200g e scatola da 500g. Tutta la gamma di biscotti di Biscotteria Bettina, realtà artigianale apprezzata in Italia e all'estero, non contiene conservanti, coloranti o aromi; gli unici grassi utilizzati sono il burro e l'olio extra vergine di oliva, lo zucchero è quello di canna. Le uova vengono utilizzate solo in alcune ricette. I prodotti di Biscotteria Bettina sono acquistabili direttamente dal sito aziendale (http://www.biscotteriabettina.it/shop_online/) e nelle migliori gastronomie, enoteche e negozi specializzati nella vendita di prodotti alimentari di alta qualità, oltre che nel punto vendita aziendale di Preganziol.

Gallery