Bloom store: un nuovo bar caffetteria nel cuore di Treviso

Bloom ha aperto il suo nuovo store nel cuore di Treviso, in Via San Liberale 10. All’interno del locale il pubblico può intrattenersi sia consumando colazioni dolci e salate, brunch, pranzi e merende pomeridiane (anche in modalità take-away) estremamente curate e di qualità, sia coltivando progetti, studi e interessi nell’apposita area al piano superiore adibita a coworking e smartplace.

Il nuovo Bloom store è stato pensato nei minimi dettagli per mettere a disposizione della propria clientela ingredienti e ricette ricercate, sia nella cucina che nella pasticceria. Queste eccellenze si prestano non solo alla normale fruizione quotidiana, ma anche all’intrattenimento di ospiti di eventi privati e aziendali, attività che rientrano in pieno nell’offerta del nuovo locale, fortemente orientata anche al business-to-business. Nel dna e nei menù di Bloom spiccano poi 2 elementi esclusivi e caratteristici dell’identità di quest’attività innovativa: un’offerta estremamente selezionata di tè e caffè, oggetto anche di un programma di degustazioni guidate, basata su materie prime provenienti da estremo oriente e africa e da coltivazioni non intensive e forniture sostenibili che rispettano la manodopera delle comunità locali; una forte attenzione alla sostenibilità di prodotti, processi e materiali impiegati, che contraddistinguono la politica #BloomCares. I servizi e l’offerta non poteva però fermarsi solo a questo. Bloom è anche book sharing, concept store, smartplace pensato per condividere anche sapere e conoscenze professionali e un nuovo modo di ragionare su progetti d’impresa e di studio, mettendo al centro gli ingredienti per il benessere e la salute dell’individuo.



Gli orari di apertura sono a orario continuato dalle 7:30 alle 19.30, pranzo incluso. Il giorno di chiusura è il lunedì. Lo staff di Bloom informa inoltre che diverse importanti novità sono in arrivo prossimamente, e invita il pubblico a continuare a seguirli per i grandi eventi in fase di programmazione e per una inaugurazione che si preannuncia ricca di sorprese.