Cantine Aperte 2019: svelato il programma della nuova edizione

Torna l'appuntamento che, da 27 anni, accoglie gli enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e aziende. Un viaggio tra i filari e le botti, tra le proposte enoturistiche delle cantine di Mtv che invitano a vivere le diversità uniche della realtà vitivinicola in Italia; fotogrammi di una missione fatta di qualità nell'accoglienza, valorizzazione del patrimonio agricolo, di innovazione nella tradizione. Tutto questo degustando vini eccellenti.

Cantine Aperte 2019 come ogni anno abbraccerà tutto lo stivale, con attività dalle vette dalla Valle d’Aosta, fino alle spiagge della Sicilia e della Sardegna. Ogni regione e ogni singola azienda porterà in scena iniziative e attività tese a valorizzare e raccontare al meglio il proprio territorio. Con il 2019 il Veneto segna il lancio dei "CantineAperteMoments" che vede come primi protagonisti soci e winelovers. Ogni azienda avrà un tema che, in vario modo, desidera vivere insieme ai propri ospiti. Varie sfaccettature, punti di scoperta tematici, itinerari e proposte mirate ideate con fantasia dalle singole aziende partecipanti. Le aziende si stanno ancora organizzando per uno splendido tam tam con il desiderio di accogliere al meglio gli enoturisti. Palcoscenici dalle mille emozioni degni di far vivere experience da favola. Sui social e sul sito mtvveneto.it sarà possibile esplorare passo passo l’evoluzione dei programmi. Gli orari di apertura sono mediamente dalle 10 alle 18 ma ogni cantina ha le sue proposte per una o entrambe le giornate. Adesioni e programmi in continuo aggiornamento sono scaricabili a questo link.

Il programma

Per il momento, in provincia di Treviso le cantine che hanno aderito all'iniziativa sono le seguenti:

Astoria Vini Natura & Cultura: 26 Maggio 2019 dalle 10 alle 18.

Bonotto delle Tezze: la meravigliosa incognita della serendipità. Domenica 26 maggio dalle 10 alle 18.

Cantina Pizzolato Vivi&Vini: degustazioni guidate, show coking e yoga! Il 25 maggio dalle 16 alle 22. Il 26 maggio dalle 10 alle 19.

Castello di Roncade: il vino nella Villa Veneta. Domenica 26 maggio dalle 10 alle 18 visite con cadenza oraria. Ultima partenza ore 17.

Col Sandago Spring Special Opening: 25 maggio dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.

Fioravanti Onesti, Sinfonia tra clima e suolo: il Terroir. Domenica 26 maggio dalle 10 alle 18

Cantina Rechsteiner di Florian Von Stepski-Doliwa Vino, Arte, Storia e Natura in movimento. Il 26 maggio dalle 10 alle 19.

Terre di San Venanzio Fortunato: Il Colore Viola 25 e d 26 maggio 2019

Sessantacampi, Società Agricola di Luigino Zago: cantine Aperte Back To Basics 26 maggio dalle 10 alle 18.

Valdo Spumanti: Innovazione Coltivando la Tradizione 26 Maggio dalle 10.00 alle 18.00