Cocofungo: gran finale al ristorante Da Gigetto per la celebre kermesse culinaria

MIANE Volge al termine Cocofungo 2017, la più longeva kermesse gastronomica italiana che ha percorso la Marca dal 19 settembre scorso, sconfinando – come tradizione – anche a Monaco di Baviera, e portando in tavola le tante nuove idee con cui i ristoratori del gruppo hanno reso omaggio a “I sapori del Piave”, tema scelto per questa 41ma edizione.

Come di consueto, sarà il Ristorante Da Gigetto di Miane ad ospitare le serate conclusive, lunedì 23, giovedì 26 e venerdì 27 ottobre. E la famiglia Bortolini, da sempre alla guida del noto ristorante, è già da tempo all’opera per realizzare tre serate in grande stile. L’aperitivo per gli ospiti sarà servito al “Brolo”, la sala per eventi circondata dall’ampio parco-giardino, con una serie di stuzzichini gourmet che attingono al patrimonio tradizionale veneto aggiornandolo, stabilendo quindi un ponte tra la logica del “cicchetto” e quella del “finger food”, con zuppette, tempure e polpettine di originale fattura.

La cena avrà luogo, poi, nelle belle sale del ristorante, dove Marco Bortolini svolgerà il “tema nel tema” della rassegna, che ha richiesto ai ristoranti del Gruppo Cocofungo di elaborare una zuppa gourmet, proponendo un insolito brodo di foglia di fico con tortelli di zucca e chiodini. Significativo, poi, come chef Bortolini ha voluto declinare il tema principale, quello dei Sapori del Piave, cui ha pensato di dedicare un dessert che richiama nella forma i sassi del Piave, realizzato con cremoso cioccolato ai lamponi, crumble pimenton, sapore di barbabietola e noci. E già da queste anticipazioni gli appuntamenti da Gigetto confermano che giunto alla sua 41ma edizione Cocofungo non ha smesso di essere un incubatore di idee, di creatività che avanza passo passo - senza strappi ma con continuità - verso una cucina sempre più fantasiosa e contemporanea. E, infatti, la fantasia del Gruppo Cocofungo ha già cominciato a concentrarsi su Cocoradicchio 2018 che, come di consueto, inizierà nella seconda metà del mese di gennaio.

Info e prenotazioni:

Ristorante Da Gigetto

via Alcide De Gasperi, 5 - Miane (TV)

Tel: 0438 960020 - www.ristorantedagigetto.it