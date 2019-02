Cocoradicchio fa tappa al ristorante Barbesin di Castelfranco

Le prime quattro serate, due alla Locanda Baggio di Asolo e due alle Marcandole di Salgareda, sono state a dir poco trionfali, per Cocoradicchio, l’annuale rassegna gastronomica itinerante che per la trentunesima volta valorizza i radicchi rossi trevigiani.

Piatti raffinati ma non sofisticati, nuovi intrecci, gustose intuizioni e accoglienza straordinaria sono stati gli ingredienti che hanno strappato numerosi applausi dei numerosissimi partecipanti alle cene che hanno avuto il radicchio “superfood made in Treviso” come protagonista. E che è stato brillantemente accompagnato con i superfood più noti, sottolineando ancora una volta a sua versatilità e gustosità. Venerdì 8 febbraio (inizio alle ore 20) sarà la cucina del ristorante Barbesin di Castelfranco a mettere in luce proprietà e piacevolezza del rosso supereroe della tavola d’inverno, con piatti che se enfatizzeranno – per onor di territorio – il Radicchio Variegato di Castelfranco Igp, non mancheranno di onorare anche l’esclusivo Radicchio Rosso Tardivo Igp, abbinati a spirulina, cumino, zenzero, cannella ed altri “super ingredienti” in una serata che, va da sé, si preannuncia “super”. Fin dall’inizio, con l’accoglienza di Mirco e Luca Barbesin, la musica dei giovani artisti del Conservatorio di Castelfranco e tante “isole del gusto” per l’aperitivo. E che poi proseguirà a tavola con esclusive creazione a base di carne e di pesce accompagnate da una preziosa selezione di vini dell’Italia centrale. Piatto-simbolo della serata saranno i “Gamberoni con curcuma, cocco, coulis di mela e bacche di Goji”. Piatto innovativo cui non mancheranno germogli di radicchio tardivo per continuare a celebrare quel radicchio rosso che i ristoratori del gruppo Cocofungo-Cocoradicchio hanno cominciato a celebrare nel 1988.

Posti quasi completamente esauriti. Per aggiudicarsi gli ultimi: tel. 0423 490446

