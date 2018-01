"Cocoradicchio" compie trent'anni e inizia da Salgareda la sua nuova rassegna culinaria

TREVISO Cocoradicchio compie trent’anni ed è come nuovo. Anzi, n-uovo. Lo dimostrerà a partire da mercoledì 31 gennaio, data d’inizio della trentesima rassegna dedicata al Radicchio Rosso di Treviso Igp e al Variegato di Castelfranco Igp che, fin dal titolo, si preannuncia originale: “Sempre nuovo. Da trent’anni”.

Il gruppo costituito, oggi, da sei ristoranti trevigiani più l’avamposto del gusto d’Oltralpe di Monaco di Baviera, onorano infatti il “fiore che si mangia” dal 1988, quindi molto prima che le cicorie rosse trevigiane diventassero i primi prodotti agricoli fregiati del marchio Igp, nel 1996. E così come sta nella cultura professionale di base del gruppo stesso, gli appartenenti hanno sempre cercato di ideare nuove combinazioni di sapori, con avvedutezza e senza facili sensazionalismi, così che la presidente del gruppo stesso, Monica Bortolini, ama affermare che “Cocofungo e Cocoradicchio sono per noi fenomenali palestre d’idee”. Proprio dall’originale intento di valorizzare la materia prima nasce la scelta del tema scelto per Cocoradicchio30: l’uovo. Le cui molteplici declinazioni contemporanee saranno il filo conduttore del menu del Ristorante Le Marcandole di Salgareda, che inaugurerà la rassegna con un doppio appuntamento, mercoledì 31 gennaio e venerdì 2 febbraio. Roberta e Alessandro Rorato, i fratelli che hanno trasformato una semplice trattoria di famiglia in “salotto sulle rive del Piave” per gourmet, hanno voluto dedicare due serate a Cocoradicchio per poter suddividere il folto pubblico che ha già da tempo deciso di non volersi perdere l’appuntamento con i nuovi sapori realizzati per l’occasione.

Dopo il brindisi di benvenuto accompagnato da frittatine con radicchio, polpette di seppie con uovo, uovo di quaglia con radicchio in agrodolce e mezzo pacchero con tartara di tonno e radicchio rosso, sarà ragguardevole la successione di sapori che gli ospiti potranno gustare. Partendo dalla schiuma di cavolfiore con radicchio, coda di rospo e tuorlo d’uovo marinato seguita da insalata di ostriche con radicchio, salicornia, mela verde e uova in salmerino, quindi da piovra alla brace, crema di lamon, chuntay di radicchio e spugna di prezzemolo. Tra i primi piatti, ancora tanto radicchio trevigiano con risotto al radicchio, baccalà, bottarga e casatella e poi – ed è questo il piatto Cocoradicchio30 delle Marcandole - tortelli all’uovo, radicchio e fagioli, crudo di scampi e crema di vongole. Quindi, branzino con patate ratte, radicchio di Verona e salsa olandese come secondo. Esaltazione dell’uovo e delle sue forme nuovamente nei dolci, con lo zabaione, polvere di gelato al cioccolato e sablé e poi il divertente “mezzo uovo nel nido” tutto da scoprire. Come gli altri ristoranti del gruppo risponderanno alla sollecitazione di realizzare uno o più piatti con l’uovo come protagonista, lo si potrà scoprire, successivamente, giovedì 8 febbraio nell’avamposto del gusto trevigiano di Monaco di Baviera, Der Katzlmacher ; sabato 10 e domenica 11 febbraio da Miron di Nervesa della Battaglia; venerdì 16 febbraio da Barbesin a Castelfranco Veneto; venerdì 23 febbraio alla Calandrine di Cimadolmo; venerdì 2 marzo a Castelbrando di Cison di Valmarino e venerdì 9 marzo da Gigetto di Miane. Per info e prenotazioni consultare il sito: www.cocofungoradicchio.it, dove sono anche già riportate alcune delle ricette proposte durante le prossime serate.

COCORADICCHIO 30: IL CALENDARIO

MARCANDOLE - Salgareda

Mercoledì 31 gennaio e venerdì 2 febbraio (Info: 0422 807881 - www.marcandole.it)

OSTERIA DER KATZLMACHER – Monaco di Baviera

Giovedì 8 febbraio (Info: +49 (0)89 33 33 60 - www.der-katzlmacher.de)

MIRON – Nervesa della Battaglia

Sabato 10 e domenica 11 febbraio (Info: 0422 885185 - www.ristorantemirontv.com)

BARBESIN – Castelfranco Veneto

Venerdì 16 febbraio (Info: 0423 490446 – www.barbesin.it)

LE CALANDRINE - Cimadolmo

Venerdì 23 febbraio (Info: 0422 748010 - www.lecalandrine.it)

CASTELBRANDO – Cison di Valmarino

Venerdì 2 marzo (Info: 0438 9761 - www.hotelcastelbrando.com/ristoranti-bar/ristorante-sansovino)

GIGETTO - Miane

Venerdì 9 marzo (Info: 0438 960020 - www.ristorantedagigetto.it)