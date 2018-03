"L'extravergine olio di Asolo": al via la tredicesima edizione del concorso

ASOLO Il Comune di Asolo, con il patrocinio dell'associazione nazionale città dell'olio e della Rete internazionale Cittaslow, in collaborazione con la Pro Loco di Asolo, il Gruppo Spontaneo San Martino, la Tapa Olearia e l'Antica Osteria al Bacaro, ha deciso di organizzare la tredicesima edizione del concorso "L'extravergine: Olio di Asolo".

Il concorso si propone di valorizzare l'olio extravergine della Pedemontana e dell'Asolano, al fine di favorirne la conoscenza della loro caratterizzazione e tipicizzazione; stimolare gli olivocultori al miglioramento del prodotto; favorire il consumo consapevole ed un uso appropriato dell'olio extravergine e riconoscere l'importanza della tutela e conservazione del paesaggio collinare e rurale che sono storia del nostro territorio. Due le novità per l'edizione di quest'anno: per la prima volta, il concorso verrà accolto all'interno della Sala Consiliare del municipio e da quest'anno verrà anche istituito il "Premio Speciale Asolo Cittaslow" per la tutela e la salvaguardia del paesaggio.

"Una precisa volontà dell'Amministrazione - afferma il vice-sindaco e assessore all'Agricoltura, Franco Dalla Rosa - il nostro paesaggio collinare è una realtà che per molti secoli è mutata in modo lento e impercettibile, in funzione di un territorio che si evolveva per il solo mutare dell’agricoltura. Oggi, le perduranti crisi del settore primario e le sempre più intense commistioni tra urbano e rurale, hanno impresso una forte accelerazione a tali dinamiche, ponendo in evidenza nuovi scenari nei quali molte testimonianze paesaggistiche collinari rischiano di perdersi irreversibilmente. Per questo vogliamo premiare chi si è contraddistinto per il mantenimento dell'integrità del nostro paesaggio". "Il paesaggio - prosegue il sindaco Mauro Migliorini - è cultura. Il binomio paesaggio e patrimonio culturale è sinonimo di storia e di ricchezza d'opere d'arte. Un bene pubblico che va custodito, perché contribuisce alla qualità della nostra vita. Un bene che dobbiamo mantenere integro per le generazioni future".