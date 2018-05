Coppa del Mondo di Tiramisù: ecco la prima concorrente dell'edizione 2018

TREVISO Il conto alla rovescia è cominciato e lo scorso weekend si è conosciuto il nome della prima partecipante all’edizione 2018 della Tiramisù World Cup, l’evento organizzato da Twissen e che premia chi “fa davvero il tiramisù più buono del mondo”. E’ Elisa Fumaroli di Torino la prima partecipante dell’edizione di quest’anno della Tiramisù World Cup. Nello scorso week-end, la giovane ha infatti vinto il “warm-up” che si è tenuto al Milano Coffee Festival, che ha voluto ospitare una pre-selezione nell’ambito della propria manifestazione.

L’“apprendista pasticcera” ha sfidato gli altri concorrenti sia nella ricetta tradizionale del dolce (fatta di uova, mascarpone, caffè, savoiardi, zucchero e cacao) sia in quella creativa, ottenendo il maggior punteggio. Incoronata dal campione dell’edizione 2017 della Tiramisù World Cup, Andrea Ciccolella, Elisa Fumaroli ha così ottenuto l’automatica iscrizione all’evento di quest’anno, di cui verranno resi noti i dettagli nelle prossime settimane.

“La macchina organizzativa è ovviamente già in moto - ha commentato Francesco Redi, ideatore della manifestazione - Abbiamo un sacco di novità e siamo certi che anche quest’anno saranno in molti a voler cimentarsi per far vedere, anzi far assaggiare, il “tiramisù più buono del mondo”. Un curiosità: Elisa Fumaroli, che è stata premiata con un rifornimento di caffè Hausbrandt e con un kit di Astoriai, è alla sua seconda partecipazione. Dopo aver tentato nel 2017, non si è persa d’animo e quest’anno ha deciso di rimettersi il grembiule e preparare la sua specialità.