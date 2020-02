Corso di cucina sana: al via l'edizione primaverile

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di cucina sana, edizione primaverile. I corsi, organizzati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, prenderanno il via a marzo. Diventati ormai un appuntamento fisso per chi vuole alimentarsi in modo naturale, si svolgeranno in sette comuni del Distretto Treviso dell’Ulss 2 : Silea, Treviso, Roncade, Oderzo, Motta di Livenza, Zero Branco e Giavera del Montello.

Chi partecipa al corso ha l’opportunità di imparare a cucinare in base ai principi della dieta mediterranea, universalmente riconosciuta dal mondo scientifico come protettiva nei confronti della salute. Saranno rivisitate in senso salutare ricette già note, usando piccoli stratagemmi che consentono, pur conservando il gusto, di ridurre gli ingredienti poco salutari (zuccheri, grassi e sale) e di privilegiare i nutrienti più sani: frutta e verdura, cereali, meglio se integrali, spezie ed erbe aromatiche per insaporire al posto del sale, grassi insaturi (olio extravergine di oliva, frutta secca), pesce, legumi. In tutti e sette i comuni un incontro teorico e una riunione organizzativa precederanno i sei incontri pratici che si svolgeranno dalle 18.30 alle 21.30. Per conoscere le date e iscriversi ci si può rivolgere al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, al numero 0422/323800.