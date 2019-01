Un corso di pasticceria per preparare dolci insieme alle persone disabili

Gustare dolci deliziosi e gustare la compagnia di un gruppo di appassionati di cucina, con e senza disabilità. Sono questi gli ingredienti del corso di cucina in programma a febbraio al Piccolo Rifugio di Ponte della Priula, casa e famiglia per dieci persone con disabilità gestito dalla Fondazione Piccolo Rifugio e all'associazione Volontari X Shelter.

I dolci, e la pasticceria in particolare, saranno i protagonisti di quattro serate nella cucina del Piccolo Rifugio: quattro appassionati racconteranno e insegneranno la loro migliore ricetta, e a fine serata la si gusterà tutti assieme. A condividere l'esperienza ci saranno anche volontari,operatori e persone con disabilità del Piccolo Rifugio. Ogni incontro, sempre di venerdì alle ore 19, sarà dedicato ad una specialità diversa: venerdì 1 febbraio i cestini di frutta con Roberto Ceotto, venerdì 8 i dolci di Carnevale con Manuela Marcon, venerdì 15 la torta di ricotta con Paola Bonaccorso, venerdì 22 i cupcake di Raffaella Dassie. Non serve iscriversi e la partecipazione è libera: eventuali offerte serviranno a regalare agli ospiti del Piccolo Rifugio di Ponte della Priula occasioni di divertimento assieme agli amici Volontari X Shelter. Per informazioni chiamare 0438445318 o 3283380224.