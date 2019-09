Delizie d'autunno: nel weekend torna la Festa dei funghi

Sapori, colori e profumi di una delle stagioni più affascinanti dell’anno. È questo quanto “mette in tavola” Delizie d’Autunno, ricco calendario di eventi che promuove un itinerario unico tra prodotti di nicchia e ricette da tutelare. Due in particolare gli eventi in programma nel prossimo fine settimana:

A Nervesa della Battaglia dal 26 settembre al 1 ottobre, si volgerà la 41^ festa dei funghi dove, ad attendere i visitatori, ci sarà una varietà di deliziosi funghi chiodini, porcini, finferli e pioppini cucinati e proposti in una miriade di piatti tipici locali. A Nervesa ci sarà anche spazio per la celebre mostra micologica, organizzata in collaborazione con il Gruppo Naturalistico Montelliano, la fiera degli uccelli, l’esposizione canina, la mostra dell’artigianato e di hobbistica con vendita di specialità locali e regionali, nonché un’esposizione di auto e moto d’epoca. Tanti anche gli appuntamenti speciali in programma: giovedì 26 settembre la serata inaugurale “Delizie d’autunno” con cena a base di funghi ; venerdì 27 settembre la “Cena a 4 mani” con la Pro Loco di Lugo di Romagna, dove le specialità a base di funghi si incontreranno con i sapori romagnoli. Infine, sabato 28 settembre, tutti in movimento con la passeggiata naturalistica “Tra il bosco e il fiume”, adatta a grandi e piccini. Ritrovo: ore 15.20 presso la sede della Festa (via Bombardieri del Re – Nervesa della Battaglia)

Pieve di Soligo sarà invece lo scenario in cui verrà preparato l’imperdibile Spiedo Gigante, una tradizione che si rinnova da ben 63 edizioni. Ogni anno, nella piazza principale di Pieve di Soligo, per due settimane si svolge infatti la sagra dello spiedo gigante in piazza, che rappresenta un evento gastronomico unico nel suo genere, in grado di richiamare tantissimi appassionati dall’Italia e dall’estero. Quest’anno, la 63^ edizione dello Spiedo Gigante si svolgerà nei fine settimana del 27-29 settembre, 4-6 e 11-13 ottobre ed avrà in calendario numerose novità e iniziative collaterali tra cui, da non perdere, la storica gara di tiro alla fune tra le contrade del paese Trevisan e Contà.