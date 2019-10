Festival delle Regioni, a Mogliano il meglio dell'enogastronomia locale

Appuntamento da non perdere nel fine settimana (sabato 19 e domenica 20 ottobre) a Mogliano Veneto, con le eccellenze enogastronomiche regionali. In Piazza Caduti si svolgerà la quarta edizione del Festival delle Regioni, una manifestazione che, cogliendo l’onda del successo del buon cibo e del buon vino, è andata crescendo di anno in anno: quest’anno saranno presenti ben 80 aziende.

Artigianato e cultura affiancheranno cibo e vino per dare una rappresentazione più completa delle regioni espositrici che sono il Trentino, regione ospite 10 stand, la Toscana, con 15 stand, Marche con 15 espositori, Emilia Romagna rappresentata da 9 aziende, e Veneto, con 20 stand. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Pro Loco Mogliano, Slow Food Treviso e Coldiretti – Campagna Amica Treviso. «Mettendo in piazza le eccellenze di ciascuna regione diamo vita ad una sorta di contest, nell’ambito del quale il pubblico, che ha sempre risposto massicciamente, ha anche il ruolo di giurato. Potrà confrontare le varie proposte e stabilire in base al suo gusto quale è più di suo gradimento. Abbiamo voluto tenere alto anche quest’anno il livello qualitativo dell’offerta, non essendo interessati ad una kermesse del “mangia e fuggi. Crediamo che anche questa iniziativa possa e debba far scoprire e riscoprire in alcuni casi materie prime che si differenziano in ciascuna regione e fanno dell’Italia uno degli scrigni della cultura agricola, enoica e gastronomica. Siamo convinti che iniziative come questa possano far crescere il circuito turistico attratto dalla nostra città» affermano il Sindaco Davide Bortolato e l’assessore alla cultura Giorgio Copparoni.

Tra gli appuntamenti da non perdere i Laboratori del gusto a cura Slow Food dedicati ai prodotti trentini, con “i formaggi di malga del presidio con le confetture di Cà dei Baghi” (sabato ore 16 – Spazio eventi) e “La polenta concia e il Teroldego” (sabato ore 18.30 al centro della piazza), “La Diaolina il salame piccante” (domenica 20 ore 12 – Spazio eventi) Proposte interessanti anche con i Percorsi del Gusto proposti da Coldiretti – Campagna Amica, con due proposte “Salato, dolce, prosecco… abbinare il Veneto al Trentino” Parte 1 (sabato ore 18 - Spazio eventi) e Parte 2 (domenica ore 18 – Spazio Eventi). Tra i prodotti esposti: formaggi di pecora, capra e vaccini, vini delle quattro regioni, olio evo monovarietale e blend, legumi dalla cicerchia al farro ai grani antichi, miele e confetture, biscotti. Tra le curiosità il ragù di agnellone, il ragù di chiocciole, sali aromatici, agricosmesi con latte di capra, prodotti con lana di pecora del Trentino, il Mandorlato di Modigliana, prosciutti e salumi di suino nero dalla Toscana,il fagiolo verdon di Roncade e il riso di Grumolo delle Abbadesse, quasi tutti presidi Slow Food. Non mancherà la possibilità di degustare le proposte tipiche regionali nei vari stand gastronomici che saranno allestiti in piazza e di acquistare queste e tante altre prelibatezze, accompagnati da momenti di spettacolo, musica e animazione per grandi e piccoli. Uno spazio particolare sarà dedicato allo scultore del legno il maestro Ivo Piazza che esporrà, nelle due giornate, le proprie opere nell'atrio del municipio. Durante la manifestazione l’artista dimostrerà come realizzare una scultura da un tronco.

Il programma

Il Trentino, l’Emilia Romagna, le Marche, la Toscana e Il Veneto in piazza. 4^ Edizione: "Enogastronomia – artigianato - cultura".

Sabato 19 ottobre

ore 12 – Sala Consiglio

Incontro con il Comune di Isera TN

ore 15.30

Apertura Festival delle Regioni - Apertura Stand gastronomici in piazza

Piatti della cucina delle cinque regioni

ore 16

Laboratori del Gusto

I formaggi di malga del presidio con le confetture di Cà dei Baghi

a cura di Tullio Valcanover e Stefano Mayr – Slow Food

ore 16.30

Per le vie del Festival - Burattini Itineranti

di Alberto De Bastiani

ore 17

Inaugurazione e saluto del Sindaco e dei partner organizzatori

Taglio del nastro - Visita agli stand con degustazioni

Esecuzione musicale tra gli stand

Concerto in piazza

Gruppo Musicale Città di Mogliano

ore 17.30

Per le vie del Festival - Burattini Itineranti

di Alberto De Bastiani

ore 18 – Spazio eventi

I Percorsi del Gusto

Salato, dolce, prosecco… abbinare il Veneto al Trentino PARTE I

a cura di Campagna Amica

ore 18.30 – Centro della piazza

Laboratori del Gusto

La polenta concia e il Teroldego

a cura Tullio Valcanover – Slow Food

Stand gastronomici in piazza

Piatti della cucina delle cinque regioni

Domenica 20 ottobre

ore 10

Apertura Festival delle Regioni - Apertura Stand gastronomici in piazza

Piatti della cucina delle cinque regioni

ore 11

Spettacolo di Burattini - Arlecchinate

di Alberto Rech

ore 11.30

Spettacolo folkloristico Trentino con Rhendena Klänge

Associazione musicale

ore 12

Laboratori del Gusto

La “Diaolina” il salame piccante e i prodotti di Peperoncino Trentino Bio

a cura Davide Manfrini e Maurizio Anghielli – Slow Food

ore 12.30

Stand gastronomici in piazza

Piatti della cucina delle cinque regioni

ore 15 – Spazio eventi

Premiazione della Bontà Casearia di Fattoria 2019

Le Fattorie dei Sapori Veneti - Slow Food

ore 16

Spettacolo di Burattini - Arlecchinate

di Alberto Rech

ore 17

Spettacolo folkloristico Trentino con Rhendena Klänge

Associazione musicale – Porte di Rendena TN

ore 18 – Spazio eventi

I Percorsi del Gusto

Salato, dolce, prosecco… abbinare il Veneto al Trentino PARTE II

a cura di Campagna Amica

ore 18.30

Spettacolo folkloristico Trentino con Rhendena Klänge

Associazione musicale – Porte di Rendena TN

Stand gastronomici in piazza

Piatti della cucina delle cinque regioni