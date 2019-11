Fiori d'inverno fa tappa a Spresiano: weekend dedicato al radicchio rosso

Saranno Martellago e Spresiano le prossime tappe del viaggio sulle tracce del Radicchio Rosso di Treviso Igp e Radicchio Variegato di Castelfranco Igp, prodotto simbolo e protagonista assoluto della rassegna “Fiori d’Inverno”.

Un calendario di appuntamenti interprovinciali dedicati al Radicchio Igp curati da Unpli Treviso in collaborazione con le Pro Loco ed il Consorzio di Tutela del Radicchio, per valorizzare un prodotto d'eccellenza e le tradizioni gastronomiche del territorio in cui nasce. Tre i fine settimana in programma a Martellago (in provincia di Venezia) dove, nei giorni 28 novembre-1 dicembre, 5-8 dicembre, 12-16 dicembre 2019 andrà in scena la 32^ Mostra del Radicchio Rosso Tardivo. Una manifestazione che si è ampliata nel corso del tempo ed avrà il suo evento clou nel Concorso per il Miglior Radicchio Rosso Tardivo, in cui una settantina di espositori si contenderanno il premio. Non mancheranno le attività collaterali, come gli incontri e le serate a tema con i produttori e la XIII edizione del concorso canoro Radicchio d'argento ed il Premio Cittadino Martellacense 2019. Lo stand gastronomico sarà aperto ogni giorno (nei giorni festivi anche a pranzo) per proporre le migliori specialità a base di radicchio: risotto, gnocchi, pasticcio, zuppa, tacchinella farcita, involtini al radicchio, radicchio fritto o “in Saor”, nonché il dolce “Radicchio di Martellago”.

Dal 29 novembre al 1 dicembre 2019 il “fil rouge” di Fiori d’Inverno attraverserà anche il comune di Spresiano, dove si svolgerà la terza edizione della Festa del Radicchio Rosso di Treviso Igp e del Variegato di Castelfranco Igp. Si comincerà venerdì con la Cena degli Agricoltori (su prenotazione); sabato alle 15.30 si potrà assistere all’inaugurazione ufficiale con la partecipazione del Gruppo Folkloristico Trevigiano e l'esibizione della scuola di ballo Studio Danza 2000 – Energie in Movimento. Il 1 dicembre alle ore 10 si potrà partecipare a “Passeggiare nella natura”, un’escursione naturalistica accompagnati da una guida ambientale escursionistica abilitata. Per tutta la durata della mostra sarà possibile acquistare e degustare prodotti e piatti tipici a base di radicchio, preparati dai ristoratori e dalla Pro Loco di Spresiano. Sabato e domenica non mancheranno neppure le squisitezze di Ivano Camerotto (Ristorante Da Domenico Alle Grave), i succulenti fritti de Le Papere ed i deliziosi Cannoli di Cannolomania.