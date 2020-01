Fiori d'inverno: il radicchio e le sue terre tornano in mostra nel weekend

Dopo una piccola pausa natalizia, riparte con slancio la rassegna Fiori d’Inverno, rassegna gastronomica dedicata al Radicchio Rosso di Treviso e al Variegato di Castelfranco Igp, curata da Unpli Treviso, in collaborazione con le Pro Loco ed il Consorzio di Tutela del Radicchio.

La prossima tappa in terra trevigiana sarà la 27ª Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo di Zero Branco, che si svolgerà nella zona industriale in via Taliercio dal 10 al 12 gennaio e dal 16 al 19 gennaio 2020. Due interi fine settimana in cui il pubblico potrà degustare ed acquistare il miglior radicchio rosso di Treviso Igp tardivo a km zero ed il Variegato di Castelfranco. Mostre, assaggi, esposizioni e concorsi animeranno il calendario dell’evento che si propone di valorizzare il grande lavoro fatto nel corso degli anni dagli agricoltori, che ha permesso di ottenere un prodotto davvero unico.

Un evento che diventerà anche l’occasione per scoprire il territorio di Zero Branco con la “Passeggiata nella Natura”, domenica 19 gennaio alle ore 9 (prenotazione obbligatoria presso Ufficio IAT Treviso, Tel. 0422.595780). In provincia di Venezia sarà invece la centralissima Piazza Martiri di Mirano a prendere vita, domenica 12 gennaio, con la Festa del Radicchio. Oltre 40 i produttori locali che delizieranno il pubblico con le loro rosse cicorie in esposizione sulle tipiche bancarelle di legno della Pro Loco di Mirano. Non mancheranno ovviamente “i sapori della tradizione veneta”, con stand dedicati ai prodotti tipici del territorio. La mattina di domenica sarà anche possibile prendere parte alla visita dell’azienda agricola dell’Istituto K. Lorenz di Mirano, durante la quale si potrà scoprire il ciclo di produzione del Radicchio.

FIORI D’INVERNO 2019-2020

- Dal 10 al 12 gennaio e dal 16 al 19 gennaio 2020 Zero Branco: 27^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo

- 12 gennaio 2020 Mirano (VE): Festa del Radicchio

- Dal 17 al 19 gennaio 2020 Preganziol: 49^ Mostra Mercato del Radicchio Rosso di Treviso IGP

- Dal 24 gennaio al 4 febbraio 2020 Dosson di Casier: 34^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso a Dosson

- 8 e 15 marzo 2020 Roncade: PrimaVera in Festa

- 22 marzo 2020 Quinto di Treviso: Colori e Sapori di Primavera - 15^ Mostra Mercato