Il Montasio sale in cattedra all'istituto professionale Beltrame

Il progetto di formazione scolastica alimentare messo a punto dal Consorzio di Tutela del Formaggio Montasio Dop è arrivato anche a Vittorio Veneto, all’istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione “Alfredo Beltrame”, con l’obiettivo di favorire la conoscenza alle future generazioni di prodotti tutelati e garantiti su tutta la filiera produttiva.

Grazie alla presenza di tecnici specializzati del Consorzio gli studenti, attraverso la preparazione, il taglio e la degustazione delle diverse stagionature del Montasio Dop, possono vivere una significativa esperienza multisensoriale andando ad approfondire il valore qualitativo e le specificità nutritive di questa eccellenza gastronomica, un formaggio “Naturalmente privo di Lattosio”. «Sono una quindicina le scuole coinvolte in questo progetto di formazione - afferma il tecnico qualificato del Consorzio, Mauro Gava – un’attività che prosegue già da alcuni anni suscitando sempre particolare interesse e curiosità. Siamo attivi in diverse province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia – prosegue Gava - fermamente convinti del valore di una buona educazione alimentare, della cultura e della formazione, quali leve in grado di accrescere la consapevolezza dell’importanza della qualità certificata». Prossimo appuntamento all’istituto alberghiero Massimo Albertini di Villorba che vede coinvolti più di 120 studenti.