Gala di San Martino: gli studenti trevigiani omaggiano il radicchio

Mise en place delle migliori occasioni, servizio impeccabile e un menu degno di un grande ristorante che valorizzerà il “Fiore che si mangia”. Sono questi gli ingredienti del Gala di San Martino, serata enogastronomica entrata nel calendario degli eventi della Festa del Radicchio di Rio San Martino.

Quest'anno l'organizzazione del Gala, che andrà in scena mercoledì 13 novembre a partire dalle 20.30, spetterà di diritto agli studenti dell’Alberghiero Alberini di Treviso, istituto vincitore del Premio San Martino 2018. Una grande occasione, per gli studenti, di mettersi alla prova con un evento importante e dimostrare la loro grande competenza in cucina come in sala, valorizzando il grande protagonista della rassegna: il Radicchio Rosso di Treviso Igp. «Per gli istituti alberghieri il Premio San Martino è diventato un appuntamento importante - spiega Luigino Michieletto de Gli Amici del Radicchio – una gara vera e propria in cui gli studenti si sfidano sul campo, forti di una preparazione di altissimo livello. Siamo convinti che la sinergia tra prodotti tipici e futuri professionisti della ristorazione sia la strada giusta per valorizzare le eccellenze del territorio e il successo di questo appuntamento ce lo conferma». Sempre mercoledì 13 novembre ci sarà la Serata Speciale Pizze, in cui il Radicchio Igp dimostrerà tutta la propria versatilità insieme ad uno dei piatti più celebri della tradizione italiana. Nei calici, ad accompagnare le pizze dedicate alla preziosa cicoria, la birra Ambra Rossa, la prima birra al Radicchio. Una serata di degustazione a tutto tondo, realizzata in collaborazione con Pizzeria Meridiana e Birrificio San Gabriel. E in attesa degli eventi del weekend, la Festa del Radicchio proseguirà tutti i giorni con gli stand enogastronomici (apertura dalle ore 19), musica live, spettacoli dal vivo e tanta solidarietà.