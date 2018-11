Leguminosa: svelato il programma completo

Sabato 10 novembre dalle 10.30 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 19.30 torna a Mogliano Veneto Leguminosa, l'evento dedicato alle più interessanti varietà di legumi attualmente sul mercato con degustazioni e laboratori dedicati anche ai bambini.

Nelle scorse ore gli organizzatori hanno annunciato il programma completo della rassegna consultabile a questo link. Durante le due giornate dell'evento i visitatori potranno partecipare ai seguenti laboratori didattici: sabato dalle ore 16 "In bocca al lupino", a cura di Slow Food Educa, con Micaela Mazzotti e Matteo Monti. Domenica alle ore 10.30 "Cade a fagiuolo" laboratorio/gioco per bambini e famiglie: storie di zuppe e legumi che girano il mondo e finiscono in pentola a cura di Slow Food Educa, con Micaela Mazzotti e Matteo Monti. Sempre domenica, alle ore 16, spazio a "Stracotti per la pietra", laboratorio didattico per bambini e adulti per conoscere i vari tipi di cereali e la loro macinatura, a seguire prove di impasto con farine macinate a pietra a cura di Mulino Terrevive, con Marco Bigolin. Per tutto il weekend al centro della piazza di Mogliano si potrà visitare la mostra "Legumi che passione", l'esposizione con oltre 360 varietà di legumi, alcune molto antiche, e le migliori produzioni presenti in Italia. Inoltre sarà possibile partecipare allo scambio dei semi. La Pro loco di Mogliano ha preparato un ricco menù per il weekend: sabato saranno serviti zuppa di legumi con crostini, panini con salsiccia e cipolla, salsiccia con polenta e fagioli in umido, più arrosticini. Domenica risotto con legumi, panini con salsiccia e cipolla, salsiccia con polenta e fagioli in umido, arrosticini. Oltre a loro i menù preparati da Chef in viaggio e Brambù arricchiranno ancor di più la proposta gastronomica di un evento tutto da gustare.