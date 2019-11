La Maialata: al Botegon torna la festa dei salumi trevigiani

Sabato 16 e domenica 17 novembre torna l’attesissima festa organizzata da Osteria Botegon in viale Burchiellati a Treviso, giunta quest’anno alla quinta edizione. Come vuole la tradizione, il protagonista dell’evento è sua maestà il “Porco” in tutte le sue forme: piatti tipici regionali e gastronomia locale: pasta e fagioli con la cotica, stinco e patate, musetto con la polenta, panino con la porchetta e molto altro.

Novità di questo 2019, la collaborazione con Bechèr House, rinomato ristorante a Ponzano Veneto, adiacente ad uno dei due siti produttivi del famoso salumificio Bechèr. Durante tutta la durata dell’evento, la tradizionalità di Antica Osteria Al Botegon e l’eccellenza di Bechèr si fondono proponendo tipicità venete e trevigiane. Appuntamento da segnare in agenda: domenica 17 novembre (solo su prenotazione), pranzo a base di maiale a partire dalle ore 13. Per prenotare: Tel +39 3342467287 e-mail: prenotazioni@botegon.com. In questa quinta edizione, oltre agli apprezzatissimi stand di carne alla griglia, panino “onto”, birre artigianali e vini, tra cui il “vin brûlé”, ci sarà uno stand degustazione con tradizionalità da fuori regione e un altro con una selezione di panini Gourmet. Durante le due giornate sono previsti eventi per grandi e piccini: oltre agli stand enogastronomici, Truccabimbi con palloncini sagomati, spettacolo di magia e illusionismo e oltre al consueto dj set, avremo ospiti i Turbomax (cover band degli 883 e Max Pezzali), e i Toys acclamatissima cover band dei Queen.