Manuel caffè sarà il caffè ufficiale del calcio Venezia

Due eccellenze del Veneto si sono unite per diffondere energia e passione. Manuel Caffè sarà l’Official Coffee partner di Calcio Venezia 1907 ASD per tutta la stagione 2017/2018. “Il Venezia Calcio è tra i simboli più autorevoli del territorio – sostiene Mauro De Giusti - abbiamo in comune la capacità di regalare emozioni e ricercare con costanza nuovi livelli di eccellenza.” Manuel sponsor tecnico firmerà la nuova divisa ufficiale, messa a punto per il 110^ anniversario della fondazione societaria, che ha saputo custodire i valori e le tradizioni identitarie della squadra, nel panorama calcistico nazionale. Un lungo percorso di tradizione e sperimentazione quello di Manuel Caffè che seleziona miscele di altissima qualità. La grande esperienza dell’azienda veneta sta nella valorizzazione della cultura italiana del caffè in tutto il mondo. www.manuelcaffe.it