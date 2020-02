MasterChef 9, eliminata la trevigiana Giulia: «Me ne vado nel modo migliore»

E' iniziata con una firma sul grembiule e si è conclusa con un abbraccio commovente a chef Locatelli l'avventura a Mastechef 9 di Giulia Busato, 31enne originaria di Noale ma trevigiana d'adozione.

Nella doppia puntata andata in onda su Sky Uno giovedì 13 febbraio, la concorrente ha dovuto lasciare il programma dopo essere arrivata tra gli otto migliori aspiranti chef d'Italia. Entrata tra i 20 concorrenti dopo le selezioni iniziali ha saputo superare, settimana dopo settimana, prove sempre più difficili, arrivando a un passo dalla fase finale dell'avvincente cooking show di Sky Uno. Un vero peccato anche perché nella prima delle due puntate andate in onda ieri sera, la 31enne era riuscita a vincere l'Invention test dedicato alla cucina di lago replicando alla perfezione la trota in carpione dello chef stellato Davide Caranchini del ristorante Materia, a Cernobbio. Camerino, pepe e testina di vitello. I guai sono arrivati nella prova "in esterna" quando Giulia ha dovuto fare il capo brigata della squadra blu al ristorante Da I Gemelli, in zona Brera a Milano.

Dopo aver scelto il menù di pesce Giulia non è riuscita a gestire con autorità le comande e i suoi compagni di squadra incassando la prima sconfitta in una prova in esterna. Fatale per la trevigiana il Pressure test in coppia con Davide. I due hanno sfidato inizialmente Marisa e Francesca in una prova molto difficile. Alfonso e Ernesto Iacharino del celebre ristorante Don Alfonso sono stati i protagonisti della puntata portando i loro piatti che i concorrenti hanno provato a replicare in coppia. Giulia e Davide non sono riusciti a convincere con la loro versione del "Vesuvio di rigatoni" preparato a quattro mani. Condannati all'ultima sfida in 30 minuti hanno dovuto preparare uno spaghetto alla mediterranea con sgombro in carpione. Giulia sbaglia impiattamento, e non riesce a mettere in tempo le salse. Il piatto di Davide risulta più saporito e Giulia viene eliminata. Lacrime ed emozioni al momento di abbracciare chef Locatelli, commosso nel dover salutare una delle concorrenti con cui aveva legato di più. «E' stata l'esperienza più incredibile della mia vita. Sono uscita nel modo migliore. Torno da mia moglie orgogliosa perché so che sarà fiera di me» il commosso saluto di Giiulia alla trasmissione.