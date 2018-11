Merano Wine Festival 2018: ci saranno anche gli studenti dell'Istituto Beltrame

L’Istituto Alberghiero “A. Beltrame” di Vittorio Veneto, in occasione del Merano Wine Festival 2018 ha concordato una forma di collaborazione con il Dott. Helmuth Kœcher, Presidente e Fondatore del Gourmet’s International per un importante progetto di valorizzazione delle eccellenze attraverso l’alternanza scuola lavoro. La partecipazione da protagonisti al Merano Wine Festival è un’occasione preziosa e irripetibile per consolidare negli studenti, e nelle relazioni con le aziende di imprenditoria, una strategia di sviluppo professionale, di promozione del turismo e dei prodotti del territorio. L’intento di tale collaborazione è quello di “valorizzare” i prodotti del territorio, sia per la loro intrinseca qualità e tipicità, sia grazie allo studio di tecniche di preparazione e presentazione del piatto, volte ad esaltare la percezione complessiva della qualità del prodotto da parte del consumatore. Lo sviluppo di tale ricerca viene condotto dai docenti dell’Istituto e dagli alunni di classe quinta più meritevoli opportunamente individuati.

Il Gourmet’s International sceglie annualmente il massimo della qualità per gli appassionati di gourmet e vino, in una cornice esclusiva. Per questo opera una selezione e valutazione dei prodotti, cura una comunicazione dell'eccellenza e si avvale di figure professionali e specializzate in ambito enogastronomico e di organizzazione eventi. L'Istituto trevigiano, grazie a questa partnership con il Gourmet’s International realizzerà, durante la cena di Gala del Merano Wine Festival, nella serata del 9 novembre, un antipasto o piatto di apertura e il dessert per circa 500 persone. Una meravigliosa sfida che verrà condotta da 11 alunni coordinati da quattro docenti. Verrà data quindi visibilità al nostro territorio perché il Merano Wine Festival, primo evento organizzato in Europa nel 1992, ora noto a livello mondiale, punta alla qualità e all’esclusività in un ambiente elegante ed elitario e si configura come un vero e proprio “think tank”, un forum di scambio di opinioni tra produttori, opinion leader, professionisti del settore e consumatori: un benchmark dell’eccellenza enogastronomica.

A celebrare la 27esima edizione, saranno cinque giornate piene di emozioni, contenuti, idee da scoprire e tanti amici: oltre 500 case vitivinicole, tra le migliori in Italia e nel mondo, 200 artigiani del gusto, 15 chef di spicco. L’espressione del meglio che il nostro paese ha da offrire, selezionata tra the Wine Hunter Award. Novità di quest’anno è The Circle, un programma di iniziative di intrattenimento in Piazza della Rena dedicati alle storie di uomini, di cibo, di vino e di territori. All’interno delle Masterclasses avranno luogo una varietà di degustazioni guidate di eccellenze enologiche nazionali ed internazionali con lo scopo di creare cultura e sapere, anche per il fine benefico di questa edizione. E ancora, il settore più in crescita degli ultimi anni, quello dei vini biologici, biodinamici, naturali, “orange” e PIWI (vitigni resistenti alle malattie), avrà uno spazio dedicato proprio nella giornata di apertura. In conclusione, a festeggiare la chiusura del Merano WineFestival 2018 sarà una emozione senza confini: “Catwalk Champagne”, la sfilata di ben oltre 250 champagne di 50 aziende francesi tra le più famose.

Si tratta di un evento straordinario che costituisce una vetrina irripetibile per tutti i soggetti che operano nella produzione di beni e di servizi nella Marca Trevigiana, nel territorio del Veneto e non solo. L’istituto ha voluto operare in sinergia con più aziende, per dare visibilità a quella dinamicità imprenditoriale, che è la specificità per eccellenza del territorio Veneto. Sono state coinvolte numerose aziende locali e non, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa garantendo così la possibilità di realizzare il prodotto richiestoci. Ancora una volta i prodotti a marchio che ci contraddistinguono in tutto il mondo, saranno offerti in occasione della cena di apertura ad un pubblico di giornalisti, gastronomi, ristoratori, produttori nell’ambito alimentare e vinicolo, cultori dell’enogastronomia; tutti di caratura internazionale.

Rientra nella mission dell’Istituto e ne è la cifra qualificante, costruire con i partner aziendali, gli esperti ed i professionisti del settore, i Comuni e la Regione, un confronto dinamico per rispondere alle esigenze di formazione e competenza richieste dal mercato del lavoro e per tracciare ulteriori strategie di implementazione del turismo enogastronomico. "Un plauso ai docenti Marchi Tullio, Marcon Roberta, Ingletto Giuseppe e Carlet Davies che hanno accolto l’iniziativa e sin da subito si sono mobilitati per contattare e coinvolgere in tale progetto le diverse aziende e progettare anche a livello di immagine tridimensionale le proposte gastronomiche. L’istituto pone particolare attenzione a questa tipologia di eventi, che, nel valorizzare le eccellenze, danno la possibilità a ciascun studente di acquisire un’enorme quantità di informazioni professionali, culturali, sociali e interdisciplinari - fa sapere la scuola - L’organizzare e partecipare a questi eventi permette di far sviluppare, nei discenti, un processo di integrazione e implementazione delle conoscenze e delle abilità professionali e culturali, acquisite in ambito scolastico attraverso un impegnativo percorso di alternanza scuola – lavoro, permettendo agli studenti di mobilitare ed esprimere le competenze professionali raggiunte e, nel contempo, di misurarsi con la complessità dell’ambiente professionale".