Mogliano in piazza 2018: si parte con tre giorni di street food gourmet

MOGLIANO VENETO Tre giorni di cibo spettacolo a Mogliano Veneto, con Street Food Gourmet, daranno il via, da venerdì sera, al ricco programma di attività “Mogliano in Piazza 2018”. “Una città senza un cuore pulsante, la sua Piazza, che dia identità alla comunità intera non è completa ed è per questo che negli ultimi anni l’Amministrazione ha prodotto un grande sforzo per programmare attività stimolanti in ogni stagione. In continuità con esse, con questa nuova edizione di “Mogliano in Piazza” e il ricco carnet di attività programmate dal prossimo fine settimana fino a Natale vogliamo rivitalizzare il nostro centro e le attività che ci vivono, per portare a Mogliano migliaia di visitatori dal circondario. Gli eventi pensati, tutti molto stimolanti, sostengono il tessuto economico produttivo locale di tutta la città”, dichiara il Sindaco Carola Arena.

Si comincerà, quindi, dal cibo di strada, reso popolare dalle sue caratteristiche: semplice, tradizionale e delizioso. Lo street food in Italia è caratterizzato da proposte gourmet, frutto della creatività di chef di strada che rivisitano ricette tradizionali italiane e straniere con materie prime del territorio. Contaminazione, sperimentazione e valorizzazione di quella cultura alimentare nata e cresciuta per le strade, in tendenza con il nuovo stile di vita urbano: veloce, sano, appagante. L’evento presenterà vari truck, camion o furgoni, sui quali chef declineranno le proprie proposte gastronomiche: dai classici, seppur rivisitati in chiave gourmet, hamburger alla farinata di ceci toscana, dall’intramontabile cartoccio di fritti alle meno comuni piadine di polenta, piadine, panzerotti, panino con la meusa, supplì, pupiddhri, morzeddu, panino col lampredotto, arrosticini, hamburger e tanti altri. Non mancheranno i truck sensibili all’alimentazione per vegetariani e vegani. Un tripudio di sapori che, per tre giorni, trasformerà il centro di Mogliano in un grande ristorante all’aperto, con prodotti e specialità da mezza Italia.

Domenica 8 aprile, in concomitanza, si svolgerà la “Mostra Mercato Radicio Verdon da Cortel”, per la promozione di un antico prodotto orticolo trevigiano e di altre eccellenze enogastronomiche, in collaborazione con l’Associazione “Ea Congrega del Tabaro”. “Mogliano è la città, nella provincia di Treviso, con il maggior numero di presenze turistiche, molte come base per visitare Venezia o per affari, ma comunque uno stimolo per creare occasioni che invoglino il turista a visitare la nostra realtà, a trasformare la sua presenza da occasionale a volano economico e strumento di promozione di un territorio. Inoltre, le mostre-mercato all'aperto che arricchiscono ilò programma 2018, vogliono promuovere non solo la conoscenza dei nostri territori e la loro vocazione turistica, ma anche la tradizione culturale, artigianale ed enogastronomica, stimolando la socializzazione e lo scambio interculturale”, dichiarata l’assessore alle attività produttive, Ferdinando Minello. Tante le realtà coinvolte nell'organizzazione e nella realizzazione degli eventi di “Mogliano in piazza 2018”, Pro Loco, Pro Mazzocco, Achille Vaccari D.I., Associazione Culturale Silikon Kafe di Thiene (VI), Associazione Teatro & Musica – Mareadentro di Chioggia (VE), Comitato Fiera del Rosario, SOMS, Slow Food Treviso, Coldiretti Treviso -Campagna Amica, Veneto a Tavola di Noventa Padovana (PD).

IL PROGRAMMA

APRILE

STREET FOOD GOURMET - 6/7/8 aprile

Il cibo da strada rivisto e corretto in chiave gourmet, una proposta culinaria di qualità servita su vere e proprie cucine su ruote.

Achille Vaccari D.I.

MOSTRA MERCATO RADICIO VERDON DA CORTEL – 8 aprile

Promozione di un antico prodotto orticolo trevigiano e di altre eccellenze enogastronomiche.

Associazione Ea Congrega del Tabaro

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO – 25 aprile

Tra i più grandi mercatini della provincia di antiquariato, vintage, collezionismo e curiosità.

SOMS

MAGGIO

FESTA DEI FIORI* - 11/12/13 maggio

Tradizionale fiera dedicata al florovivaismo. Oltre a piante e fiori non mancheranno stand gastronomici in cui gustare specialità locali.

Pro Mazzocco

*Presso il parcheggio Stadio Comunale

BOLLICINE A MOGLIANO – 19/20 maggio

Manifestazione che ospita le migliori cantine d’Italia e della Slovenia che producono “bollicine”, con degustazioni e percorsi guidati.

Assessorato alla Cultura, Turismo, Attività Produttive - Slow Food Treviso – Pro Loco Mogliano

MOSTRA BRICOLAGE* - 26 maggio

Protagonista di questa giornata sarà la creatività, con gli appassionati del lavoro manuale e del fai-da-te.

SOMS

*Via Matteotti

XXVII FESTA DEL BRUSCANDOLO – 27 maggio

Associata alla XVI edizione della Camminata del Bruscandolo in un percorso tra natura e campagna, alla scoperta di questa erba spontanea con degustazione del tipico risotto.

Pro Loco Mogliano

GIUGNO

SAPORI D’IRLANDA – 8/9/10 giugno

Un evento straordinario e un’occasione unica per conoscere gusti, tradizioni e folklore di un paese dalla tante bellezze. Degustazioni di piatti e prodotti tipici e spettacoli irlandesi.

Associazione Teatro & Musica

WOODSTOCKPARTY*

Appuntamento da non perdere per rivivere l’atmosfera dell’evento originale del 1969. Concerti rock, testimonianze, mercatini vintage, auto d’epoca, buona birra e buon cibo.

Associazione Culturale Silikon Kafe

* Parco Piscine via Barbiero

LUGLIO

PESCE & PROSECCO – 4/5/6/7/8 luglio

Manifestazione che si propone di far conoscere le tipicità della cucina Chioggiotta. Oltre alla degustazioni di piatti prelibati a base di pesce ci saranno momenti di intrattenimento e spettacoli serali.

Associazione Teatro&Musica - MareAdentro

SETTEMBRE

FIERA DEL ROSARIO – 6-16 settembre

Tradizionale Fiera giunta alla XXXVIIIa Edizione: non solo stand enogastronomici ma anche musica, esposizioni d’arte, incontri, solidarietà.

Comitato Fiera del Rosario

SETTIMANA DELLO SPORT -8-16 settembre

Una settimana dedicata alla sport con dimostrazioni in piazza delle varie discipline, convegni, serata dedicata alla danza e Galà dello Sport per premiare le eccellenze dello sport moglianese.

Assessorato allo Sport - Pro Loco Mogliano

SERIAL GRILLERS – 9 settembre

Assessorato allo Sport - Pro Loco Mogliano

MOSTRA BRICOLAGE – 15 settembre

Ritorna in piazza la creatività per gli appassionati del lavoro manuale e del fai-da-te.

SOMS

OTTOBRE

FESTIVAL DELLE REGIONI – 13/14 ottobre

3a Edizione dell’importante manifestazione che si propone di mettere in mostra le tipicità regionali italiane nei settori dell’enogastronomia, dell’artigianato e della cultura. Incontri, degustazioni, laboratori, iniziative culturali, folklore e solidarietà.

Assessorato alla Cultura, Turismo, Attività Produttive - Slow Food Treviso - Coldiretti Campagna Amica - Pro Loco Mogliano

NOVEMBRE

LEGUMINOSA 10/11 novembre

Un fine settimana dedicato al mondo dei legumi per poter scoprire e degustare il vasto assortimento delle migliori produzioni provenienti da tutta Italia.

Assessorato alla Cultura, Turismo, Attività Produttive - Slow Food Treviso Veneto a Tavola - Pro Loco Mogliano

DICEMBRE

MERCATINO DELL’ANTIQUARITO – 8 dicembre

Tra i più grandi mercatini della provincia di antiquariato, vintage, collezionismo e curiosità.

SOMS

MOSTRA MERCATO RADICCHIO ROSSO – 15/16 dicembre

Il fiore d’inverno diventa protagonista di un fine settimana ricco di appuntamenti volti ad esaltare questo prodotto di eccellenza della tradizione locale, all’insegna della buona cucina.

Assessorato alla Cultura, Turismo, Attività Produttive - Pro Loco Mogliano

IL LUNEDI’ TUTTO L’ANNO

al mattino

MERCATO SETTIMANALE

Tradizionale mercato del lunedì lungo le vie centrali della città.

IL VENERDI’ TUTTO L’ANNO

al mattino

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA COLDIRETTI TREVISO

Nella piazza antistante il Municipio è possibile acquistare i prodotti tipici e stagionali del territorio trevigiano a km. 0.