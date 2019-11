Treviso si veste di rosso: il radicchio torna in città

Il cuore della città sarà teatro della secolare mostra che celebra il Radicchio Rosso di Treviso IGP. Nel 1900 tutto iniziò proprio nello stesso luogo, sotto Loggia dei Trecento, dove oggi si continua a celebrare l'eccellenza orticola con una mostra che porta in Piazza le migliori produzioni Igp.

Tre giorni, dal 6 all'8 dicembre, dove 15 appuntamenti tra degustazioni, visite guidate, masterclass e cooking show incanteranno tutti i buongustai. Prevista Venerdì 6 dicembre alle 18:30 l'inaugurazione ufficiale con la presenza di Andrea Tosatto, Presidente del Consorzio di Tutela, e delle autorità cittadine. Un evento che abbraccia tutto il mondo della ristorazione con tanti appuntamenti che vedranno sul palco un alternarsi di chef, pasticceri e pizzaioli del team Assocuochi Treviso e i Sommelier Ais. Spazio inoltre a talk e incontri di sapori come quello con la Cipolla di Tropea IGP, imperdibile infine l'appuntamento con Arrigo Cipriani e Danilo Gasparini che si terrà sabato 7 dicembre alle 18:00 in Piazza Aldo Moro. Un programma dove i protagonisti saranno soprattutto i produttori che spiegheranno a curiosi e visitatori la “magia” che trasforma il radicchio da verde a rosso rubino, tra gli appuntamenti inoltre anche da tour guidati e passeggiate alla scoperta della città d'acqua.

Ad incorniciare la kermesse in Piazza Indipendenza i cappelli bianchi degli chef di Assocuochi Treviso che, tra pizze e piatti della tradizione, avanzeranno una proposta gastronomica che esalta il radicchio Igp. Ad incorniciare la Loggia le aziende che fanno della pregiata cicoria un valore aggiunto come i prodotti da forno con radicchio candito ma anche birre e prodotti caseari affinati e ancora composte, sughi e l'immancabile prodotto fresco. Un evento ad ingresso gratuito che si inserisce nel cartellone culturale ed enogastronomico Fiori d'Inverno promosso e valorizzato da Unpli Treviso. Ma la novità del 2019 è che, grazie ad Ascom – Confcommergio, tutti i ristoratori cittadini sono stati coinvolti con l'iniziativa con “Gusto in Città” per la quale, nel fine settimana dell'immacolata, tantissimi bar, ristoranti e locali del centro serviranno specialità a base di Radicchio Rosso di Treviso Igp. Cicchetti, pizze, piatti tradizionali e proposte gourmet che sono già diventati social attraverso i post del Consorzio che,oltre all'evento, promuovono l'intera città e le sue attività produttive.

Il programma

Venerdì 6 dicembre 2019

12:00 Apertura Mostra

16:00 Cooking Show con Silvia D'Incà - Non è il solito Risotto!

Abbinamento e degustazione a cura di Ais - Treviso

17:30 Cooking Show con Valter Crema - Specialità Finger Food

18:30 Inaugurazione con la presenza delle autorità

19:00 Premiazione Contest Fotografico Fiori D'Inverno 2018-2019

20:00 chiusura mostra

Sabato 7 dicembre 2019

10:00 Apertura Mostra

10:00 Cooking Show con Ronaldo Romagnoli - Finger che Bontà!

11:30 Cooking show con Mirko Fariello - Pizza, pala e Radicchio

13:00 Cooking show con Mario Pegoraro - Degustazione

15:00 Visita Guidata "Treviso Città d'arte e d'acque"*

Un tour tra le vie e i canali del centro storico

16:30 Cooking show con Barbara Marcon - Tiramisù e Radicchio

17:30 Annalisa Calandrini presenta il libro "Amarsi Cucinando Sano"

18:00 Incontro & Degustazione - Arrigo Cipriani & Danilo Gasparini

"Il Radicchio di Treviso incontra la pasta Cipriani"

20:00 chiusura mostra

Domenica 8 dicembre 2019

9:30 Passeggiare nella natura - escursione naturalistica lungo il Sile*

10:00 Apertura Mostra

10:30 Cooking show a cura di Assocuochi Treviso

Incontro di sapori tra Radicchio Rosso di Treviso Igp e Cipolla di Tropea Calabria Igp

11:30 Cooking show con Jody Parise - Pizza, teglia e Radicchio

13:00 Cooking show a cura di Massimo Albanese - Dolce radicchio

16:30 Masterclass a cura di Ais Veneto - Vino e Radicchio

18:00 Cooking Show con Gianni Minuzzo - Praline al Radicchio

19:00 Chiusura della Mostra