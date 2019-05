Primavera del Prosecco: al via la 20^ Mostra di vini Docg di Vittorio Veneto

Siamo ormai alle battute finali per la Primavera del Prosecco Superiore e una delle due ultime mostre in programma della 24.ma edizione della rassegna sarà proprio la 20^ Mostra dei Vini Docg di Vittorio Veneto che si svolgerà dal 31 maggio al 9 giugno nella nuova sede del Marco Polo Sporting Center. Non solo cambio di location ma anche un nuovo format realizzato in collaborazione con la 36^ Festa del Pesce.

E così, per due fine settimana, venerdì, sabato e domenica, dalle 18 a mezzanotte, il pubblico e gli appassionati potranno scoprire i migliori vini del territorio accompagnati da tante eccellenze gastronomiche, e a base di pesce, con le quali si accompagna divinamente il prodotto che viene esaltato da una Mostra sempre molto attesa. Saranno due fine settimana molto intensi, come conferma il presidente della Pro Loco di Vittorio Veneto Flavio Uliana che da qualche giorno sta preparando con i suoi collaboratori le infrastrutture della Mostra al Marco Polo Sporting Center, la prima novità di questa edizione. Dopo Villa Croze, Villa Rossa, Piazza Flaminio e nelle ultime due edizioni piazza del Popolo, insieme ai pescatori di Chioggia, quest’anno la collaborazione è stata aperta con la Polisportiva Costa e la sua tradizionale Festa del Pesce giunta alla 37.ma edizione. «Una mostra come la nostra – spiega Uliana – deve essere inserita in un contesto nel quale la partecipazione di pubblico deve mantenersi su livelli alti, e dopo Vini in Loggia che si concludeva con il Palio delle Botti che era di grande richiamo, abbiamo pensato questa volta di avvalerci o meglio di collaborare con una organizzazione di alto livello per l’offerta gastronomica. E per l’occasione abbiamo ripristinato la denominazione iniziale della Mostra dei vini Docg».

Quindi 30 aziende vinicole e cantine, 60 tipologie di vini: di questi 51 si sono messi in concorso, e venerdì 31 ci sarà la premiazione. Nei giorni scorsi all’Hotel Calvi una nutrita schiera di esperti in giuria hanno valutato ed espresso le loro preferenze: saranno premiati di migliori Extra Dry e Brut Docg. E in attesa dell’evento clou Rive Divine la prossima settimana il primo fine settimana vivrà su questo programma: venerdì 31 maggio, oltre a degustazioni enogastronomiche ci sarò la musica dal vice di Carolina Reaper. Sabato 1 giungo dalle 15 alle 18 la Passeggiata naturalistica “Colline Fiorite” con la Prealpi Cansiglio Hiking (prenotazioni 370 1107202). In serata musica dal vivo don Don Sancho. Domenica 2 giugno: Karavoice con Marica